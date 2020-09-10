وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ خان يونس تستقبل وتعالج 236 شكوى من المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تستأنف خدماتها للمستفيدين من المنحة القطرية للزواج وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تتفقد حييّ الدرج والتفاح شرق المدينة في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تضرر مركبات فلسطينية باعتداءات للمستوطنين بين جنين ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم مخيم عايدة في بيت لحم ويعتقل شابين وكالة الرأي الفلسطينية "الشق المدني" يُنجز مائتي مُعاملة طارئة للمواطنين في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 4 آلاف إصابة جديدة وارتفاع للوفيات إثر "كورونا" لدى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مكتب الشكاوى بمعبر "كرم أبو سالم" يُنـهي خلافًا ماليًا بقيمة 23 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُحرر 41 محضر ضبط لتجار مُخالفين وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 146 قضية متنوعة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال 24 ساعة الماضية

مباحث التموين تُحرر 41 محضر ضبط لتجار مُخالفين

10 أيلول / سبتمبر 2020 09:18

مباحث التموين تُحرر 41 محضر ضبط لتجار مُخالفين
مباحث التموين تُحرر 41 محضر ضبط لتجار مُخالفين

غزة- الرأي

حررت دائرة مباحث التموين بالشرطة 41 محضر ضبط،  لعددٍ من التجار المخالفين والمحتكرين في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، في ظل الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.

وجاء تحرير محاضر الضبط خلال جولات ميدانية  لطواقم مباحث التموين، أمس الأربعاء، على المحلات التجارية والمخابز، وذلك لمراقبة الأسعار وضبط حركة السلع الغذائية على مستوى جميع المحافظات.

وأوضح المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة التموين، أن ضباط وأفراد الدائرة يعملون على مدار الساعة وفق آلية عمل تضمن تغطية جميع المحلات والأسواق والمولات التجارية.

وذكر المقدم قنيطة،  أن دائرته سجلت خلال جولاتها 23 محضر رفع أسعار السلع التجارية وأدوات التعقيم والكمامات واستغلال المواطنين، و18 محضر ضبط لسلع منتهية الصلاحية، وأخرى غير مطابقة للمواصفات على مستوى محافظات القطاع.

ولفت إلى أنه تم إحالة التجار المخالفين لوزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ المقتضي القانوني بحقهم.

يشار إلى أن دائرة مباحث التموين تعمل منذ بداية أزمة جائحة كورونا وفق معايير وخطة واضحة بتعليمات من قيادة الشرطة الفلسطينية في سبيل حماية المستهلك، ومنعًا للاحتكار ورفع الأسعار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟