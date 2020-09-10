مكتب الشكاوى بمعبر "كرم أبو سالم" يُنـهي خلافًا ماليًا بقيمة 23 ألف شيكل

غزة- الرأي

أنهى مكتب الشكاوى التابع لقسم الأمن والعمليات في معبر كرم أبو سالم، خلافًا ماليًا بقيمة 23 ألف و500 شيكل بين شركتين حول أجرة نقل البضائع.

وأوضح مدير معبر كرم أبو سالم التجاري العقيد بسام غبن، أنه بناءً على الشكوى المقدمة من إحدى شركات النقل ضد إحدى شركات الأعلاف، تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب الشكاوى للاستماع لهم، ومحاولة إنهاء الخلاف بينهم.

وأشار مدير المعبر إلى أنه وبعد جهود مضنية ولقاءات متتالية، تم حل الخلاف المالي بين الطرفين، وتسليم المبلغ للمشتكي، من خلال تحرير سند اتفاق مخالصة بينهما، وإنهاء الخلاف بشكل كامل.

يشار إلى أن وجود مكتب شكاوى خاص بشرطة معبر كرم أبو سالم، أنشئ لحل الخلافات المتكررة بين الشركات، وسائقي الشاحنات لديهم من جهة، وبين الشركات والتجار من جهة أخرى، في حين يتم تحويل بعض الشكاوى لشرطة المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية.