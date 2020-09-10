4 آلاف إصابة جديدة وارتفاع للوفيات إثر "كورونا" لدى الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

سجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1054.

وذكرت الوزارة في بيان لها الخميس، أن عدد الإصابات يعتبر معدلاً قياسياً يومي يُسجل للمرة الثالثة هذا الأسبوع، بينما واصلت الحالات الخطيرة بالارتفاع لتستقر عند 474.

ويأتي الارتفاع المتواصل بالإصابات والحصيلة اليومية غير المسبوقة، في وقت دخل الإغلاق الليلي يومه الثاني وتواصل السجال داخل الحكومة الإسرائيلية حول جدوى الإغلاق.

وخلال الأسبوع الجاري جرى تسجيل 13428 إصابة جديدة، علما أنه خلال شهر نيسان/أبريل الماضي تم تسجيل 10182 إصابة، وفي شهر أيار/مايو الماضي، سجلت 1183 إصابة.

وزادت وزارة الصحة وصناديق المرضى في البلاد من عدد الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجرت، أمس الأربعاء، 43500 فحص، أظهرت النتائج بأن 9% منها موجبة، أي تشخيص إصابة شخص واحد بالفيروس من بين 11 شخصا.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، شخصت 405 إصابات جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الإصابات النشطة في البلاد إلى 31679، علما أن إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ آذار/مارس الماضي بلغت 142582.

ومع انتشار الفيروس وتسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، ينعقد مجلس الوزاري الإسرائيلي "كابينيت كورونا"، بعد ظهر اليوم، لبحث استمرار الإغلاق الليلي وقضية تعليق الدراسة في عشرات البلدات المصنفة كمناطق حمراء، وأيضا بحث إمكانية فرض الإغلاق الشامل خلال فترة الأعياد اليهودية.