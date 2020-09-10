"الشق المدني" يُنجز مائتي مُعاملة طارئة للمواطنين في ظل جائحة كورونا

غزة- الرأي

أنجزت مديريات وإدارات وزارة الداخلية_ الشق المدني_ مائتي وأربع معاملات طارئة للمواطنين، في ظل الإجراءات المشددة لمواجهة جائحة كورونا، من خلال موظفي لجنان الطوارئ.

وفي التفاصيل؛ حسب إحصائية صادرة عن "الشق المدني"، أصدرت مُديرية داخلية الشمال 36 معاملة، ومُديرية غزة 29 مُعاملة، في حين أصدرت داخلية الوسطى 28 مُعاملة، ورفح 41 معاملة، بينما أنجزت مديرية داخلية خانيونس 70 مُعاملة.

وتنوعت المعاملات التي تم إنجازها ما بين (طباعة هوية بالية للمغادرة على حاجز بيت حانون، وطباعة هوية أولى للزواج، وطباعة شهادة ميلاد ثانية E، وتغيير حالة اجتماعية، وشهادة ميلاد لغرض الزواج، وشهادة ميلاد أولى، وشهادات وفاة، وحسين سير وسلوك، وغيرها).

بدورها قامت الإدارة العامة للإقامات وشئون الاجانب والمغتربين بتقديم خدمات عدة منها (مُعاملة حق مغادرة وعودة، تجديد إقامة أجنبي، تسهيل سفر طالبة عبر حاجز بيت حانون، والرد على الكثير من تساؤلات المواطنين).

يشار إلى أن إدارات ووحدات "الشق المدني" في وزارة الداخلية حريصة على تقديم خدماتها على مدار الساعة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، متخدة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المجتمع.