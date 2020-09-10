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الاحتلال يقتحم مخيم عايدة في بيت لحم ويعتقل شابين

10 أيلول / سبتمبر 2020 09:37

9998981384
9998981384

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم، ودهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعملت على التنكيل بأصحابها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مروان فرارجة من داخل المخيم واعتدت عليه بالضرب المبرح قبل نقله الى جهة غير معلومة.

في سياق متصل، اعتقل جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الكونتينر المطل على طريق وادي النار الذي يربط شمال الضفة بجنوبها شاباً لم تعرف هويته.

وبينت المصادر أن اعتقال الشاب حدث في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بعد إيقاف الجنود لمركبة الشاب المتوجهة إلى بيت لحم وتم نقله الى جهة غير معلومة.

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