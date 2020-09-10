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بهدف الاطلاع على أهم احتياجاتهما

بلدية غزة تتفقد حييّ الدرج والتفاح شرق المدينة في ظل جائحة كورونا

10 أيلول / سبتمبر 2020 10:02

بلدية غزة تتفقد حييّ الدرج والتفاح شرق المدينة في ظل جائحة كورونا
بلدية غزة تتفقد حييّ الدرج والتفاح شرق المدينة في ظل جائحة كورونا

غزة- الرأي

 تفقد عضو مجلس بلدية غزة بدر صبرة،  أوضاع حييّ الدرج والتفاح شرق المدينة، بهدف الاطلاع على أهم احتياجاتهما في ظل جائحة "كورونا".
وشارك صبرة خلال الجولة التفقدية التي نظمها برفقة طواقم لجنة الطوارئ في البلدية، في عمليات تعقيم المرافق الخدماتية والمناطق السكنية.
والتقى خلال جولته، سكان المناطق السكنية في الدرج والتفاح، واستمع لأهم المشاكل التي تعاني منها المنطقة بفعل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وحالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأَطلع صبرة على احتياجات المناطق التي زارها من المشاريع التطويرية، ووعد بدراسة هذه الاحتياجات وطرحها على المجلس البلدي للنظر فيها وتنفيذها ما أمكن.

وأكد أن بلدية غزة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين واقع الخدمات المقدمة للسكان ولا سيما في ظل جائحة كورونا، للتخفيف من واقع هذه الأزمة، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأبدى المواطنون سعادتهم بزيارة عضو المجلس البلدي لمناطقهم السكنية، مؤكدين على تعاونهم مع البلدية وطواقمها المختلفة للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة في أحيائهم السكنية.

بلدية غزة تتفقد حييّ الدرج والتفاح شرق المدينة في ظل جائحة كورونا 119066931_3382059221883733_1922051608383931216_o 119065218_3382058965217092_3254148423813540721_o
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