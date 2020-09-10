"الشباب والرياضة" تستأنف خدماتها للمستفيدين من المنحة القطرية للزواج

غزة- الرأي

أعلن أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عن استئناف الدوام الجزئي بالوزارة وصندوق دعم الشباب، لاستكمال تقديم المنحة الأميرية القطرية للزواج.

وأوضح أحمد محيسن أن طواقم الوزارة والصندوق اتخذت عدة إجراءات عملية لتوفير الخدمة للشباب المستفيدين وضمان اتباع الإجراءات الخاصة بالوقاية من وباء "كورونا"، من خلال تعقيم المرافق وتوفير الأدوات اللازمة لحماية المستفيدين والموظفين.

وأكد أن الوزارة من خلال إداراتها العامة وصندوق دعم الشباب تعمل رغم الظروف الطارئة التي تعيشها محافظات غزة، وتسعى لخدمة المواطنين من خلال التعليمات بتأجيل قروض الزواج والمشاريع، وتقديم المساعدات من خلال المراكز الشبابية وتعميم المنشورات والتعليمات الخاصة بالوقاية من الوباء، والإعلان عن جاهزية الطواقم التطوعية للعمل في كافة الظروف، والتواصل مع الوزارات المعنية لتعزيز العمل الإنساني في هذه الظروف.

يذكر أن التواصل سيقتصر على مستفيدي منحة الزواج الذين تم الموافقة على اعتمادهم ضمن المنحة بعد التأكد من البيانات والشروط، حيث سيتم إبلاغ المستفيدين من خلال الاتصال المباشر أو رسالة نصية من صندوق دعم الشباب، بالخطوات المطلوبة، لذلك تؤكد إدارة صندوق الشباب على عدم الحضور إلى مقر الصندوق أو الوزارة حتى يتم الاتصال بهم، مع اتباع الوقاية اللازمة ولبس الكمامة، والحفاظ على التباعد.