وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ خان يونس تستقبل وتعالج 236 شكوى من المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تستأنف خدماتها للمستفيدين من المنحة القطرية للزواج وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تتفقد حييّ الدرج والتفاح شرق المدينة في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تضرر مركبات فلسطينية باعتداءات للمستوطنين بين جنين ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم مخيم عايدة في بيت لحم ويعتقل شابين وكالة الرأي الفلسطينية "الشق المدني" يُنجز مائتي مُعاملة طارئة للمواطنين في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 4 آلاف إصابة جديدة وارتفاع للوفيات إثر "كورونا" لدى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مكتب الشكاوى بمعبر "كرم أبو سالم" يُنـهي خلافًا ماليًا بقيمة 23 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُحرر 41 محضر ضبط لتجار مُخالفين وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 146 قضية متنوعة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"الشباب والرياضة" تستأنف خدماتها للمستفيدين من المنحة القطرية للزواج

10 أيلول / سبتمبر 2020 10:04

"الشباب والرياضة" تعلن عن استئناف خدماتها للمستفيدين من المنحة القطرية للزواج

غزة- الرأي

أعلن أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عن استئناف الدوام الجزئي بالوزارة وصندوق دعم الشباب، لاستكمال تقديم المنحة الأميرية القطرية للزواج.
وأوضح أحمد محيسن أن طواقم الوزارة والصندوق اتخذت عدة إجراءات عملية لتوفير الخدمة للشباب المستفيدين وضمان اتباع الإجراءات الخاصة بالوقاية من وباء "كورونا"، من خلال تعقيم المرافق وتوفير الأدوات اللازمة لحماية المستفيدين والموظفين.
وأكد أن الوزارة من خلال إداراتها العامة وصندوق دعم الشباب تعمل رغم الظروف الطارئة التي تعيشها محافظات غزة، وتسعى لخدمة المواطنين من خلال التعليمات بتأجيل قروض الزواج والمشاريع، وتقديم المساعدات من خلال المراكز الشبابية وتعميم المنشورات والتعليمات الخاصة بالوقاية من الوباء، والإعلان عن جاهزية الطواقم التطوعية للعمل في كافة الظروف، والتواصل مع الوزارات المعنية لتعزيز العمل الإنساني في هذه الظروف.
يذكر أن التواصل سيقتصر على مستفيدي منحة الزواج الذين تم الموافقة على اعتمادهم ضمن المنحة بعد التأكد من البيانات والشروط، حيث سيتم إبلاغ المستفيدين من خلال الاتصال المباشر أو رسالة نصية من صندوق دعم الشباب، بالخطوات المطلوبة، لذلك تؤكد إدارة صندوق الشباب على عدم الحضور إلى مقر الصندوق أو الوزارة حتى يتم الاتصال بهم، مع اتباع الوقاية اللازمة ولبس الكمامة، والحفاظ على التباعد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟