طوارئ خان يونس تستقبل وتعالج 236 شكوى من المواطنين

خان يونس- الرأي

أجرت فرق الطوارىء العاملة في الميدان ضمن لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، (14) جولة رقابية من خلال الإدارة العليا ووحدة التفتيش والمتابعة شملت نقاط بيع الخضار والفاكهة والمحال التجارية المسموح لها بالعمل ضمن خطة الطوارىء وتخفيف الاجراءات، وكذلك مُتابعة حالات بناء بدون ترخيص، وحالات تعدي على الممتلكات العامة.

وقد استقبلت غرفة عمليات الطوارىء بالبلدية (236) شكوى وتم متابعتها وتحويل العديد منها للجهات المختصة بغرض التخفيف من حدة الظروف الراهنة جراء الأزمة التي خلفها تفشي الوباء في عدة مناطق من المحافظة.