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الفريق التمريضي الثاني ينهى استعداداته للعمل في مستشفى غزة الاوروبي

10 أيلول / سبتمبر 2020 10:30

الفريق التمريضي الثاني ينهى استعداداته للعمل في مستشفي غزة الاوروبي
الفريق التمريضي الثاني ينهى استعداداته للعمل في مستشفي غزة الاوروبي

غزة- الرأي

أنهى الفريق التمريضى الثانى في وزارة الصحة،  استعداداته للبدء بالعمل فى مستشفى غزة الأوروبى غداً الجمعة، حيث التقى جميع اعضاء الفريق بمدير تمريض مستشفى غزه الاوروبي أ.بسام مسلم ومدراء التمريض في مجمع ناصر المستضيف لهذا النشاط.

و نقل ا. مسلم تحيات زملائهم العاملين في المستشفي بمعنوياتهم العالية وقد أبلوا بلاء حسنا في رعاية مرضاهم وكانت التجربه الاولي بعد تحول المستشفي لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأكد علي اهمية الالتزام بالإجراءات السليمة اثناء العمل ،مجيبا علي تساؤلات الممرضين والممرضات ووضعهم في اجواء العمل داخل المستشفي، وبعد ذلك قام فريق مكافحة العدوي في مجمع ناصر بعمل التدريب العملي لجميع الزملاء علي كيفية استخدام الواقيات والتخلص منها.

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