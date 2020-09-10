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الصحة بغزة: حالة وفاة و195 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

10 أيلول / سبتمبر 2020 10:39

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة و195 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الطفل محمد أدهم شاهين (6 شهور) من جباليا توفي داخل مستشفى غزة الأوروبي جراء إصابته بالفيروس.

ولفتت إلى أن عدد عينات الفحص بلغت منذ الأمس 1906، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات منذ مارس الماضي 1551.

ونوهت إلى وجود 1427 إصابة نشطة، منها 1422 من المجتمع و5 من العائدين عبر المعابر، فيما بلغ عدد المتعافين 114 و10 وفيات، منها 9 مجتمع و1 بصفوف العائدين.

وذكرت أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع الحالة الوبائية واستجابة المنظومة الصحية لتطوراتها، مؤكدة أن وعي المواطن وانضباطه بإجراءات الوقاية سيعزز السلوك المجتمعي لكسر حلقات التفشي.

وقالت: "التزام وانضباط المواطنين سيعزز صمود المنظومة الصحية في مواجهة الوباء، والتوازن المدروس في إجراءات مواجهة الوباء وتلبية احتياجات المواطنين يدعو الجميع للتعامل بمسؤولية دون تراخي أو استهتار وليبقى أمامنا دوماً".

وأضافت "نؤكد على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات، والاهتمام التام بإجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة".

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