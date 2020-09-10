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وفد أمني مصري يصل غزة

10 أيلول / سبتمبر 2020 11:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

وصل وفد أمني مصري، صباح الخميس إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد قيادة حماس والفصائل لبحث القضايا الإنسانية وتداعيات أزمة كورونا في قطاع غزة.

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