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بإشراف ومتابعة " الشباب والرياضة"

" المراكز الشبابية" تنفذ مبادرات توعية ودعم لمواجهة "كورونا"

10 أيلول / سبتمبر 2020 12:06

" المراكز الشبابية" تنفذ مبادرات توعية ودعم لمواجهة "كورونا"

غزة- الرأي

نفذت المراكز الشبابية في محافظات غزة مبادرات وأنشطة متنوعة لمساندة المواطنين وتوجيه التوعية للوقاية من وباء "كورونا"، منذ الإعلان عن وجود حالات مصابة داخل المجتمع الغزي، وتشرف وزارة الشباب والرياضة على هذه المبادرات وتعمل مع الوزارات المعنية لتسهيل مهام المراكز للحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة والتحرك في المناطق التي يفرض فيها حظر التجول.


وتنوعت أنشطة المراكز الشبابية بين التوعية وشملت توزيع منشورات تتضمن تعليمات صحية، وتوزيع كمامات طبية وكحول ومعقمات.

وتضمنت المبادرات أيضا توزيع مساعدات غذائية على الأسر الميسورة، " خضار، لحوم، مياه صحية، طرود غذائية"، وتقديم وجبات وعصائر لرجال الشرطة في أماكن عملهم، وملابس وأقنعة للوقاية للطواقم العاملة في المستشفيات والطوارئ.

ويتم تزويد بعض المرافق بالمتطوعين في مجالات تخصصية بالعمل الطبي والإرشاد النفسي، والعديد من المبادرات التي ستنفذ خلال الأيام القادمة والتي وضعتها المراكز الشبابية على أجندة أعمالها واستنفرت متطوعيها للبقاء على جاهزية كاملة للعمل والتدخل في هذه المرحلة الطارئة.


كما أعلنت الوزارة أن المراكز الشبابية والفرق التطوعية على أتم الاستعداد لتلبية نداء المساندة لكافة الجهات الحكومية لمواجهة الوباء والحد من انتشاره في المجتمع.


يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تتواصل يوميا مع المراكز في كافة المحافظات وتتابع مبادرتها وبرامجها لتأمين التسهيلات اللازمة للتنفيذ واتخاذ التدابير الاحترازية لحماية الطواقم العاملة في كافة الظروف.

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