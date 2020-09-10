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الصحة لـ"الرأي": بدأنا أخذ عينات داخل المجتمع للسيطرة على "كورونا"

10 أيلول / سبتمبر 2020 12:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن فرق الطب الوقائي بدأت بأخذ عينات فحص كورونا من داخل المجتمع لمشتبه بهم ولمخالطين ومن الطواقم الطبية في إطار السيطرة على الفيروس.

وذكر القدرة خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن الطفل محمد شاهين البالغ من العمر (6 شهور) الذي توفي اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا كان يعاني من مشاكل صحية سابقة.

وأوضح أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع الحالة الوبائية واستجابة المنظومة الصحية لتطوراتها.

وأكد القدرة أن وعي المواطن وانضباطه بإجراءات الوقاية سيعزز السلوك المجتمعي لكسر حلقات التفشي.

وشدد على أن التزام وانضباط المواطنين سيعزز صمود المنظومة الصحية في مواجهة الوباء.

وأشار القدرة إلى أن التوازن المدروس في إجراءات مواجهة الوباء وتلبية احتياجات المواطنين يدعو الجميع للتعامل بمسؤولية دون تراخي أو استهتار.

وأكد على ضرورة محافظة الجميع على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي، والابتعاد عن التجمعات.

ودعا القدرة إلى الاهتمام التام بإجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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