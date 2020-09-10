"أونروا" تستأنف توزيع مساعداتها الغذائية على اللاجئين بغزة

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" استئناف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين في قطاع غزة اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال الناطق باسم أونروا عدنان أبو حسنة لـ"الرأي" إنه جرى تسليم 100 عائلة طرودها الغذائية في عملية تجريبية ستستمر في الأيام القليلة المقبلة.

ودعا أبو حسنة العائلات المنتفعة إلى الانتباه ومراعاة التدابير الصحية التالية لتجنب أي خطر لانتقال فيروس كوفيد -19 عند تلقي الطرد الغذائي في منازلهم، وهي:

أ. لا يجب أن يكون هناك أي اتصال مباشر مع الوسيط عند تلقي الطرد الغذائي. كما يجب على الأسرة الحفاظ على مسافة 2 متر على الأقل.

ب. يجب على العائلات عدم التوقيع على أي ورقة أو لمس سيارة الوسيط، ومرة أخرى الحفاظ على مسافة مترين.

ج. يمكن للعائلة أن تُظهر للوسيط بطاقة الهوية الأصلية أو بطاقة التموين من مسافة 2 متر وقراءة رقم الهوية أو بطاقة التموين للتأكد من تلقي الطرد الغذائي من قبل الوسيط.

د. يجب على الأسرة غسل أيديهم بالصابون والماء جيداً قبل وبعد تلقي الطرد الغذائي.

ه. يجب أن يقوم فرد واحد فقط من أفراد الأسرة بتسلم الطرد الغذائي، يجب أن يكون شخص بالغ وبصحة جيدة يتراوح عمره بين 18 و60 سنة.

و. إذا كنت غير قادر على تنظيف الطرد الغذائي، يرجى تركها لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاستخدام. أما بالنسبة للعناصر التي يمكن غسلها، يوصى بتنظيفها بمحلول الكلور المخفف.

وأشار أبو حسنة إلى أن الأسر المنتفعة لن تقوم بدفع أي مقابل عند تلقى المساعدة الغذائية سواء نقداً أو عينياً لوسيط التوصيل، حيث تتحمل الأونروا كافة النفقات في هذا الخصوص.