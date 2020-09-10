وزارة المواصلات تشرع بتعقيم مقر الوزارة ودوائر الترخيص

غزة- الرأي

شرعت دائرة الخدمات الإدارية بوزارة النقل والمواصلات، بتعقيم مقر الوزارة ودوائر الترخيص التابعة لها عبر محافظات قطاع غزة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع بلدية غزة.

وأكد م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية أن حملة التعقيم هذه تأتي ضمن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا موضحاً أن الوزارة قامت منذ اللحظة الأولى بتعقيم كافة دوائر الوزارة وهذه الحملة مكملة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة هذا الفيروس.

وأضاف عكاشة أن إجراءات التعقيم تأتي انطلاقاُ من حرص الوزارة واهتمامها الشديدين بصحة وسلامة المواطنين والموظفين حيث تأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح انه جرى التعقيم وفق البرتوكول الصحي ضمن معايير الصحة العالمية وتم استخدام عدة مواد للتطهير منها الكلور والديتول وقد أشرف على عملية التعقيم شركة متخصصة.

يذكر أن إجراءات السلامة والوقاية جاءت بناءً على تعليمات وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ للمحافظة على سلامة المواطنين والموظفين ومواجهة انتشار فيروس كرورنا المستجد.