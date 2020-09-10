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في ظل جائحة كورونا

الأمانة العامة للقضاء تعقد أولى اجتماعاتها إلكترونياً

10 أيلول / سبتمبر 2020 01:06

الأمانة العامة للقضاء تعقد أولى اجتماعاتها إلكترونياً
الأمانة العامة للقضاء تعقد أولى اجتماعاتها إلكترونياً

غزة- الرأي

نظمت الأمانة العامة لمجلس القضاء برئاسة المستشار أشرف فارس اجتماعاً لأول مرة بنظام الأون لاين عبر تطبيق تقنية Google meet ، برعاية المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي ومشاركة خمسة وعشرون قاضياً.

ورحب المستشار أشرف فارس بالحضور موضحاً بأن الاجتماع جاء في ظل حظر التجمعات والاجتماعات خشية انتشار كورونا وهو إجراء احترازي ووقائي وللتغلب على واقع الحالة الوبائية التي تفرضها جائحة كورونا على القطاع  من ضرورة التباعد وعدم المخالطة.

وقال المستشار فارس إن " الاجتماع الالكتروني يشكل وسيلة للتواصل والاطمئنان على السادة القضاة بعد فترة انقطاع عن العمل من جهة، ومواكبة التطور الإلكتروني وتقييم هذه التجربة من جهة أخرى .

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعايش القضائي مع الوباء وكيفية تناول القضايا الطارئة والهامة التي سيتم تداولها خلال فترة التعايش.

من جهته أكد المستشار محمد عابد على أهمية عقد الاجتماع الذي يبني جسر من التواصل بين السادة القضاة ويعوضهم الانقطاع عن العمل ليستمر التواصل والمناقشات في القضايا الهامة والطارئة، وإقرار الحركة القضائية من مجلس القضاء والجاهزية للعودة للعمل في اي وقت، والجهود المبذولة والخيارات المتاحة للتعايش مع - جائحة الكورونا - مثنياً على الجهد المبذول من الأمانة العامة، وخاصة تنظيم الاجتماع والعمل على تطويره.

من جانبه استعرض المستشار زياد الحركة القضائية التي تم اقرارها في المجلس الاسبوع الماضي ، مؤكداً على أنها ستشكل انطلاقة للعام القضائي الجديد بعد الانجازات التي تحققت في العام المنصرم.

يذكر بأن الاجتماع ساده جو من الحيوية والمناقشات والثناء على هذه التجربة مطالبين بضرورة تكرارها خاصة في الأيام القادمة

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