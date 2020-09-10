وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة للقضاء تعقد أولى اجتماعاتها إلكترونياً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المواصلات تشرع بتعقيم مقر الوزارة ودوائر الترخيص وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تشرف على توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تستأنف توزيع مساعداتها الغذائية على اللاجئين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد معاصر الزيتون بالقطاع للتأكد من مدى جهوزيتها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة لـ"الرأي": بدأنا أخذ عينات داخل المجتمع للسيطرة على "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية " المراكز الشبابية" تنفذ مبادرات توعية ودعم لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد لـ"الرأي": المواطن يتحمل جزءاً من عملية ضبط السوق وكالة الرأي الفلسطينية اعترافات: انسحابنا غباء وعملية "نتساريم" قَصَمَتنا! وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تواصل متابعة محطات تعبئة الخضار والمشاتل الزراعية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بالتعاون مع جمعية تاج لتعليم القرآن عن طريق برنامجzoom

تحفيظ الأوقاف يشارك في دورة عن بُعد لجذب الطلاب للتحفيظ

10 أيلول / سبتمبر 2020 01:33

تحفيظ الأوقاف يشارك في دورة عن بُعد لجذب الطلاب للتحفيظ
تحفيظ الأوقاف يشارك في دورة عن بُعد لجذب الطلاب للتحفيظ

غزة- الرأي

شارك عدد من محفظي ومحفظات ومشرفي الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية،  في دورة "وسائل جذب الطلاب للحلقة" التي نظمتها جمعية تاج لتعليم القرآن الكريم عن طريق برنامجzoom بواقع 4 ساعات تدريبية.

وأوضح مدير عام تحفيظ القرآن الكريم أ. مازن النجار أن وزارة الأوقاف تولي اهتماماً بالغاً لتحفيظ القرآن الكريم، ولن تدخر جهدًا في تقديم كامل الدعم لهذا الملف بالتنسيق والتعاون المشترك مع كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص.

وأكد النجار على أهمية هذه الدورة في تطوير أداء المحفظين والمحفظات والمشرفين والتعرف على آليات ووسائل جذب الطلبة لحلقات التحفيظ وكذلك توجيههم لحفظ القرآن والتعرف على القواعد العامة والضوابط الأساسية لعملية الحفظ.

وشكر مدير عام التحفيظ جمعية تاج لتعليم القران الكريم على تنفيذها لمثل هذه الدورات التي من شانها الارتقاء بالمستوى المطلوب للمستهدفين في مجال القرآن, خاصة في ظل جائحة كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟