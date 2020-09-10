تحفيظ الأوقاف يشارك في دورة عن بُعد لجذب الطلاب للتحفيظ

غزة- الرأي

شارك عدد من محفظي ومحفظات ومشرفي الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، في دورة "وسائل جذب الطلاب للحلقة" التي نظمتها جمعية تاج لتعليم القرآن الكريم عن طريق برنامجzoom بواقع 4 ساعات تدريبية.

وأوضح مدير عام تحفيظ القرآن الكريم أ. مازن النجار أن وزارة الأوقاف تولي اهتماماً بالغاً لتحفيظ القرآن الكريم، ولن تدخر جهدًا في تقديم كامل الدعم لهذا الملف بالتنسيق والتعاون المشترك مع كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص.

وأكد النجار على أهمية هذه الدورة في تطوير أداء المحفظين والمحفظات والمشرفين والتعرف على آليات ووسائل جذب الطلبة لحلقات التحفيظ وكذلك توجيههم لحفظ القرآن والتعرف على القواعد العامة والضوابط الأساسية لعملية الحفظ.

وشكر مدير عام التحفيظ جمعية تاج لتعليم القران الكريم على تنفيذها لمثل هذه الدورات التي من شانها الارتقاء بالمستوى المطلوب للمستهدفين في مجال القرآن, خاصة في ظل جائحة كورونا.