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الاقتصاد بغزة: تحرير 54 محضر ضبط وإتلاف خلال 278 زيارة تفتيشية

10 أيلول / سبتمبر 2020 04:16

NAZfC
NAZfC

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عن تحرير 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار في ظل إجراءاتها لضبط السوق تزامناً مع ظروف جائحة "كورونا".

ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى أنه أجرت 278 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات، حيث تم تحرير 20 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية.

وذكرت أنه تم تنفيذ 18 جولة ميدانية للمحلات التجارية، واستدعاء أثنين من التجار لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وتحرير محاضر ضبط بحق مخبزين لعدم التزامهم بإجراءات السلامة

وبينت أنه تم إتلاف أجبان والبان وشاي وبصل وكبدة ومواد غذائية لفسادهم وانتهاء صلاحيتهم فيما تم التعامل مع عدد من البلاغات فوراً بخصوص رفع الأسعار .

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