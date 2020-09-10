العمليات المركزية.. خطط متكاملة للحد من انتشار فايروس كورونا

غزة- الرأي

تُمثل العمليات المركزية في الشرطة حلقة الوصل، ما بين المحافظات فيما بينها والمراكز والإدارات العامة داخل المؤسسة الشرطية، والقوات المتواجدة في الميدان وبين القيادة المتابعة لمجريات الأمن.

وللحديث عن دور إدارة العمليات المركزية والاتصالات في جائحة كورونا ومتابعتها للقوات المنتشرة في الميدان التقى المكتب الإعلامي للشرطة بمدير مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة عقيد على القدرة .

وقال العقيد القدرة : " مع بداية انتشار فيروس كورونا داخل القطاع كان هناك العديد من الإجراءات الورقية والميدانية من أجل إعداد خطط تتناسب مع مواجهة الفيروس بالتعاون مع الجهات المختصة لمواجهة هذا الفيروس ".

وتابع : " قمنا بإعداد خطة متكاملة للحد من انتشار الفيروس تم تسميتها خطة (ج) لمواجهة جائحة كورونا ، من خلالها قمنا بفصل المحافظات عن بعضها البعض من خلال وضع حواجز للفصل بين حدود المحافظات لمنع تنقل المواطنين بين المحافظات ،و الحد من انتشار الفيروس بينهم " .

وأوضح العقيد القدرة : " أنه من إجراءات السلامة التي قامت بها العمليات المركزية تقسيم المحافظة إلى مربعات وتقسيم المربعات إلىمربعات صغيرة من أجل منع المواطنين من الاختلاط " .

وأشار العقيد القدرة أنه تم تطبيق هذه الخطة منذ لحظة الاعلان عن وجود حالات إيجابية داخل القطاع ،حيث تم نشر 230 حاجز على مستوى القطاع ،وفتح خط سير آمن للتنقل في المحافظات للحالات الخاصة وهو خط الرشيد وصلاح الدين ولا يسمح بالتنقل إلا عبر هذين الطريقين " .

وعن آلية متابعة القوات المنتشرة في الميدان أكد العقيد القدرة : " إنقسم المتابعة الميدانية التابع لإدارة العمليات والاتصالات يقوم بحملات تفتيشية على جميع الحواجز المنتشرة في الميدان ، وكذلك دائرة الأمن الخاص التي لديها مهمة التفتيش والمتابعة في الميدان وهذا من شأنه التواصل الدائم وإيصال الرسائل للقوات العاملة بالميدان " .

وعن كيفية تواصل المواطنين مع الشرطة أكد العقيد القدرة :" لدينا الرقم المجاني (100) ،وفي ظل هذه الأزمة تم زيادة عدد الخطوط التي نستقبل من خلالها شكاوى واستفسارات المواطنين ،و قمنا بعمل خطوط إضافية للعمليات المركزية تعمل على متابعة شكاوى المواطنين ،فهناك اكثر من 22 خط مجاني منتشرة على جميع المحافظات تستقبل شكاوى واستفسارات المواطنين وتعمل على تلبية احتياجاتهم ".

جائحة كورونا شكلت عبئاً جديداً على جهاز الشرطة وعن ممارسة الشرطة دورها الطبيعي في حفظ الأمن والأمان ومتابعة إجراءات الوقاية من جائحة كورونا أكد العقيد القدرة : " أننا شهدنا انخفاض في تسجيل عدد الجنح والمخالفات خلال فترة الجائحة وذلك يعود لوعي المواطن ، وهذا الانخفاض أدى إلى توجيه الجهد وتركيزه على متابعة إجراءات فرض حظر التجوال ".

وأشار العقيد القدرة أن الرقم (100 ) يستقبل يومياً مايزيد عن 4000 آلاف اتصال من المواطنين،ونعمل جاهدين لإيصال هذه المعلومات إلى أصحاب الاختصاص للعمل على حلها ، وهناك طواقم منتشرة في أرجاء قطاع غزة للرد على الاستفسارات " .

ووجه العقيد القدرة رسالة طمأنة للمواطن تمنى خلالها السلامة لجميع المواطنين ، مبيناً أهمية أن يلتزموا بمنازلهم وأخذ كافة إجراءات السلامة ،كما وجه رسالة شكر لعناصر الشرطة العاملين في الميدان وعناصر العمليات المركزية المنتشرين على طول قطاع غزة الذين يتلقون استفسارات المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها .