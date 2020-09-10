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مواعيد وأماكن تسليم كشوف علامات "التوجيهي" للدورة الثانية بغزة

10 أيلول / سبتمبر 2020 05:22

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غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التعليم في قطاع غزة اليومي الخميس، مواعيد وأماكن تسليم كشوف علامات الثانوية العامة الدورة الثانية 2020 .

وذكرت الوزارة أنها ستبدأ في توزيع تلك الكشوف اعتباراً من يوم السبت المقبل 12/9/2020، وفق مواعيد مرفقة بالجداول أدناه.

وطالبت الطلاب في المناطق ذات التصنيف الخطير المتعلق بتفشي "كورونا" بعدم الخروج من منازلهم وتأجيل استلام كشوف علاماتهم إلى أن تتحسن الظروف.

وبينت أنه تم طباعة كشوف العلامات قبل موعد التسليم ب 48 ساعة، وتنظيف المدرسة التي ستكون مركزاً لتسليم كشوف العلامات وتطهير كافة الأسطح التي سيتم استخدامها.

وقالت "يُفضل تسليم كشوف العلامات في مكان مفتوح، جيد التهوية، وتنظيم عملية استلام كشوف العلامات بطريقة تضمن عدم تواجد أكثر من 30 طالباً في لحظة واحدة داخل المدرسة".

وأكدت على ضرورة وضع طاولة عريضة بين المعلم والطلبة عند التسليم للحيلولة دون حدوث تقارب جسدي، وتواجد عدد كاف من العاملين لتنظيم عملية تسليم كشوف العلامات وفق الشروط الصحية.

وشددت على أهمية التزام كافة العاملين بارتداء الكمامة طيلة ساعات العمل، والتشديد على المعلمين بضرورة غسل اليدين جيداً وتجفيفهما قبل فتح الصندوق الخاص بكشوف العلامات

وأضافت أنه يُمنع السلام باليد تحت أي ظرف من الظروف لكافة العاملين، ويجب توفير عبوة كحول جل، والايعاز لكل العاملين بضرورة فرك اليدين مباشرة في حالة ملامسة أي من الأشخاص أو الأسطح.

ودعت الطلبة لتجنب المواصلات العامة قدر الإمكان والتوجه إلى المدرسة بشكل منفرد، ومغادرتها بنفس الشكل، والتقيد بارتداء الكمامة عند التوجه للمدرسة لاستلام كشف العلامات.

وأوضحت أنه يجب التزم الطالب بالموعد المحدد له، وألا يذهب إلى المدرسة قبل الموعد، ومع المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بينه وبين الآخرين.

وبشأن مديرية شمال غزة، أكد الوزارة أنه سيتم تحديد أماكن ومواعيد تسليم كشوف العلامات لطلبتها في وقت لاحق لأنها تصنف منطقة حمراء.

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