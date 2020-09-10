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الصحة: قطعنا شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية بغزة

10 أيلول / سبتمبر 2020 07:02

غزة – الرأي

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الوزارة قطعت شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية في قطاع غزة.

وذكر القدرة، خلال حديثه لوكالة "شهاب" أن الخارطة الوبائية باتت واضحة تمامًا في عدّة مناطق من قطاع غزة.

وأشار إلى المسحات المخبرية التي تؤخذ من داخل المجتمع تعطي فرصة أكبر للطواقم الطبية لتحديد خارطة الوباء.

وأوضح القدرة، أن عمليات التقصي الوبائي متواصلة لكسر حلقات تفشي وباء كورونا في قطاع غزة

ولفت إلى وجود التزام واضح من المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية في عدّة مناطق في قطاع غزة، مبينا أن المناطق التي التزم فيها المواطنين بالإجراءات سجلت عددًا محدودًا من الإصابات بفيروس كورونا.

وأفاد القدرة بأن محافظتي الشمال وغزة لا زالتا خطرة والإصابات فيهما في تزايد مستمر.

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