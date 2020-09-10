معروف: نفتخر بأداء الإعلام المحلي ونوازن بين مصلحة المواطن وإجراءات الوقاية

غزة- الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أن أداء وسائل الإعلام المحلية في ظل جائحة "كورونا" مدعاة للفخر، وقد ضربت أروع الأمثال في تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية.

ونقل "معروف" خلال مشاركته في موجة إذاعية مشتركة اليوم الخميس، شكر وتحيات رئيس لجنة المتابعة الحكومية د. محمد عوض لوسائل الإعلام على دورها في التعاطي مع المحددات التي كانت تصلها بشأن رسالتها في ظل ظروف جائحة "كورونا".

ولفت إلى أن لجنة الطوارئ الحكومية شرعت بالانعقاد منذ بداية فبراير لوضع خطة عمل ومرجعية يتم الاستناد إليها في مراحل مواجهة الفيروس والتطورات التي من الممكن أن تحدث، وحالياً يتم العمل وفقها بنسبة نجاح عالية.

وبين أن اللجنة بذلت الكثير من الجهود من أجل تأخير دخول الفيروس إلى القطاع لتعظيم جهوزية الطواقم الحكومية وتعزيز إمكانياتها التي كانت تفتقد إليها، إضافة إلى تهيئة الطواقم عبر العديد من المناورات.

وقال: "منذ تسجيل أول إصابة كانت هناك جهود كبيرة من كافة الطواقم الحكومية على اختلافها، لكن كانت هناك صعوبات تواجهها أبرزها الواقع الاقتصادي الصعب جراء الحصار الإسرائيلي وما فرضه من مؤشرات حول الفقر وانعدام الأمن الغذائي".

وذكر أن الحكومة بغزة تمكنت من خلال التواصل مع المانحين وكافة الجهات ذات العلاقة، من توفير بعد النواقص من أجل مواجهة الجائحة، وهناك وعود بإرسال المزيد من الدعم للقطاع الصحي.

وشدد على أن كافة القرارات التي صدرت الفترة الماضية كانت دائما تمتاز بالتوازن بين تحقيق الأثر الطبي اللازم للحد من تفشي الفيروس وما بين تحقيق مصلحة المواطن والتخفيف من الواقع الاقتصادي الضاغط عليه وعلى الجهات الحكومية.

وقال: "تم العمل وفق مبدأ الأولويات في تقديم المساعدة، حيث بدأنا بالفئات الأكثر تضرراً وحاجة، واستطعنا الوصول لـ 120 ألف أسرة منذ 24 أغسطس عبر وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة، التي قدمت لهم طرود غذائية وقسام شرائية ومبالغ نقدية".

وأشار إلى أن بداية الأسبوع القادم ستشهد صرف منحة الـ 100$ لـ 70 ألف أسرة تضررت بفعل إجراءات مكافحة الفيروس في قطاع غزة.

ونوه إلى جهود الحكومة ممثلة بوزارتي الاقتصاد والزراعية في ضبط الأسواق، مبيناً أنه تم العمل خلال الأشهر الماضية على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع وهو ما حقق حالة من الاستقرار يلمسها المواطن حالياً.

وأضاف "أكثر من 200 شخص جرى تحرير محاضر ضبط بحقهم أو تحويلهم إلى النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، لمخالفتهم إجراءات ضبط السوق".

ودعا الأهالي إلى ضرورة المشاركة في إسناد الجهود الحكومية لمتابعة الأسواق عبر التبليغ من خلال الأرقام المجانية عن أي تجاوز، مشيراً إلى أنه تم استقبال نحو 8 آلاف اتصال من 24 أغسطس.