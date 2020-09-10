وعي المواطن.. سلاح فتاك في مواجهة جائحة كورونا

غزة-الرأي

بعد إعلان وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن توسيع رقعة تخفيف قيود إجراءات فيروس كورونا المستجد في بعض المحافظات وإعلانها مناطق خضراء يمكن التحرك بها يقع الرهان الآن على مدى وعى المواطن الذي ليس مجرد عنوانا محليا بل يتعدى في الحفاظ على نفسه وغيره.

لذلك يترتب على المواطن البقاء في البيت والتخلص ولو لفترة من الزمن من بعض العادات الاجتماعية، وعن اللامبالاة في الخروج من المنزل دون سبب ومواصلة الزيارات كأن شيئا لم يكن.

فوعي المواطن والالتزام بالإجراءات الوقائية هما مسؤولية حاسمة في مواجهة الكورونا ودونها لا يمكن النجاح في وقف انتشار الوباء.

وعلى المواطن أن يدرك أن هذا الوباء ممكن أن يصيب ويقتل المئات في قطاع غزة في ظل نقص الادوية وتدهور المنظومة الصحية إذا لم نتصد له مجتمعين ومتكاتفين.

خط الدفاع الأول

الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم قال إن المواطن هو خط الدفاع الأول، ووعيه هو الأساس في مواجهة الوباء، داعياً المواطنين للتعامل بجدية ومسؤولية في هذه المرحلة، وعدم التهاون أو الاستهتار، واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية.

وأضاف البزم : "لمسنا تفهماً والتزاماً من قبل جزء كبير من أبناء شعبنا بالإجراءات التي اضطررنا لفرضها؛ من أجل حماية أرواح المواطنين.

مناعة القطيع

بدوره أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أنه من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع فيروس كورونا في قطاع غزة خلال المرحلة الحالية.

وقال معروف: "لا يمكن أن نراهن على مناعة أكثر من 90 ألف مسن ومريض في قطاع غزة فيما يتعلق بمسألة التعايش مع كورونا".

وأضاف: "لا نتمنى أن نصل إلى مرحلة مناعة القطيع ونتمنى أن يساعدنا المجتمع في ذلك باتباع إجراءات الوقاية".

وتابع معروف: "مناعة القطيع" استخدمته الدول التي انهارت فيها الأنظمة الصحية في تعالمها مع الفيروس".

وأوضح أنه تم اليوم تدشين حملة وطنية بعنوان "استهتارك يقتل أحبابك" للتوعية بخطر الوباء.

وأكد معروف على أهمية التعايش مع الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم زيارة تفشي الوباء.

وأشار إلى أنه يتم التركيز على البؤر المكتشفة في قطاع غزة ويتم تشديد الإجراءات عليها.

وشدد معروف، على أن الدور المطلوب من المواطنين دور مهم ويجب أن يتسم بالمسؤولية باتباع الاجراءات الوقائية.

ولفت إلى أن هناك نسبة تسيب محدودة من قبل المواطنين، وفي الوقت نفسه توجد نسبة التزام كبيرة بالإجراءات الوقائية.

ركيزة أساسية

الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة قال في تصريحات صحفية إن "الدرع الحقيقي للمنظومة الصحية يكمن في وعي المجتمع، وينعكس بسلوكياته الصحية، ومدى التزامه بالتباعد الجسدي وإجراءات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة لدى الخروج من المنزل.

وشدد القدرة أن وعي المواطن في هذه المرحلة هو الركيزة الأولى في تقليل أعداد المصابين من الفيروس.

حملات توعية

ولأهمية وعي المواطن بخطورة ما يقوم به ومساعدته على تفشي الوباء، أُطلقت عدة حملات توعوية للمواطنين من أجل الحفاظ على سلامتهم ومنع انتشار كورونا بشكل كبير.

ودشن نشطاء وسم (#استهتارك سيقتل أحبابك) يدعو المواطنين إلى الالتزام في بيوتهم واتباع خطوات الوقاية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وتصدر الوسم الترند في فلسطين عبر مشاركة مئات النشطاء بتغريدات وصور ومقاطع مصورة عليه، تُظهر مدى أهمية الوعي لدى المواطنين، بتخطي ومنع انتشار الفايروس.

وأكد مغردون حول الحملة على ضرورة الاهتمام بالوعي ونقله لجميع المواطنين، لأن المعركة مع الوباء لم تنتهي، وتحتاج المزيد من الوعي والالتزام.