6 أطعمة ومشروبات تجنبيها خلال فترة الحمل

هناك عدد قليل من الأطعمة والمشروبات التى يجب عليك الابتعاد عنها خلال فترة الحمل والتى يمكن أن تكون ضارة لك أو لجنينك، ويرجع ذلك إلى خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية أو ارتفاع مستويات الزئبق من السوشى إلى مستويات الكافيين الآمنة لكِ فى فترة الحمل، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها أثناء الحمل بحسب موقع كلايفند كلينيك.

6 أطعمة ومشروبات تجنبيها في فترة الحمل



1- أنواع من اللحوم

من خلال تجنب بعض اللحوم، سوف تقللين من خطر الإصابة بالليستيريا، وهو مرض منقول عن طريق الغذاء قد يسبب الولادة المبكرة والإجهاض وحتى موت الجنين تجنب:

- اللحوم الباردة.

- النقانق المخمرة أو الجافة.

- ينتشر اللحم المبرد أو اللحم من الأطعمة الجاهزة أو منضدة اللحوم أو قسم التبريد فى محل البقالة.

- اللحوم أو الدواجن غير المطبوخة جيدًا.

2- أنواع الجبنة الطرية

تجنب جميع أنواع الجبن الطرى، ما لم يتم تصنيفها بوضوح على أنها "مصنوعة من الحليب المبستر"، وأنواع الجبن الطرية التى يجب تجنبها مثل: الفيتا والجبن الأبيض الطرى.

3- البيض النىء

قبل الحمل، ربما كانت وجبتك المفضلة تحتوى على البيض النىء، الآن من الأفضل تجنب تناول هذا النوع وأى شىء آخر يحتوى عليه بسبب التعرض المحتمل للسالمونيلا ابتعدى عن: البيض النيء، صلصة السيزر، المايونيز الطازج وخليط الكيك غير المطبوخ وعجين البسكويت.

4- السمك

تجنبى الأسماك التى تحتوى على مستويات مرتفعة من ميثيل الزئبق لأنها يمكنها أن تسبب تلفًا فى الدماغ أو تأخيرًا فى نمو الجنين.

يجب أيضًا تجنب مركبات ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، المعروفة أيضًا بالملوثات البيئية، وتحدثى مع طبيبك حول مدى أمان تناول بعض الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق. من الأفضل تجنب الأسماك التالية:

- جميع الأسماك النيئة (السوشي).

- الأسماك / المحار غير المطبوخة أو غير المطبوخة جيدًا (المحار وبلح البحر).

- سمك القرميد.

- سمك أبو سيف.

- القرش.

- ماكريل.

5-عدم الإفراط فى مادة الكافيين

لا يزال بإمكانك تناول قهوة الصباح اليومية، لكن إلى حد معين فقط يمكن أن يختلف مقدار الكافيين الموجود في المشروب بشكل كبير اعتمادًا على كيفية تحضيره.

تأكدي من الحد من استهلاكك لما لا يزيد عن 200 ملج في اليوم وتأكدي من عدم شرب أكثر من فنجانين وثلاثة أكواب من الشاي يوميًا.

6- الملح

يتسبب الملح في احتفاظ الجسم بالماء، لذلك يجب تناول الأطعمة المالحة باعتدال.

الكثير من الملح يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بمقدمات تسمم الحمل، وهى مضاعفات الحمل التى تتميز بارتفاع ضغط الدم والتورم بسبب احتباس السوائل.