ماذا يحدث عندما لا تختفى أعراض COVID-19

على الرغم من أن فيروس كورونا COVID-19 يجلب مجموعة واسعة من الأعراض التي تؤثر على أجزاء كثيرة من الجسم ، إلا أن الأشخاص الذين يأتون إلى برامج التأهيل، يبلغون عن أعراض عالمية إلى حد ما.فقد يعاني الجميع تقريبًا من ضيق في التنفس، ويشعر المرضى بالإرهاق ولا يمكنهم تحمل الأنشطة العادية أو العودة إلى العمل بدوام كامل، وهى ليست بالضرورة مشكلات رئوية بحتة أيضًا ؛ قد تكون أيضًا بسبب عدم التكييف أو التأثيرات المباشرة لـ COVID-19 على أنظمة الجسم الأخرى."

عندما أطلق مستشفى Yale New Haven و Yale Medicine الأمريكي، برنامجًا للمرضى الذين يعانون من أعراض COVID-19 المستمرة ، توقع الأطباء أنهم سيرون بشكل أساسي أولئك الذين يعانون من مرض خطير.

وتوضح ، مديرة طبية في التعافي بعد COVID-19 البرنامج ، أن غالبية المرضى في البرنامج الجديد لم يدخلوا المستشفى أبدًا عندما أصيبوا بـ COVID-19 - فقد تلقوا الرعاية في المنزل وعانوا من مرض خفيف إلى متوسط.

ووفقا لتقرير موقع " theconversation " من بين جميع الأشخاص الذين يصابون بـ COVID ، يصاب جزء منهم فقط بمرض خطير أو شديد ، مع وقوع الغالبية في فئة خفيفة إلى معتدلة ، إلا أن أولئك الذين كانوا أكثر المرضى أو الذين أقاموا لفترة طويلة في وحدة العناية المركزة قد لا يزالون يتعافون في مرافق إعادة التأهيل."

على غرار كيف يمكن أن تختلف أعراض COVID-19 وشدة المرض بشكل كبير من مريض لآخر ، وكذلك يمكن أن يتعافى، يعاني بعض المرضى من مرض شبيه بالأنفلونزا مزعج ولكنه لا يتطلب دخول المستشفى ؛ ينتهي الأمر بالآخرين في المستشفى ويحتاجون إلى أكسجين إضافي ؛ وأقلية بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة الأخرى ، بالإضافة إلى رعاية طويلة الأمد.

على الرغم من أنه يُعتقد أن فترة الشفاء النموذجية لـ COVID-19 تبلغ حوالي أسبوعين ، فإن العديد من المرضى يبلغون عن أعراض طويلة الأمد تستمر إلى ما بعد ذلك ، بغض النظر عن شدة مرضهم.

و نظرًا لأن COVID-19 مرض جديد ، فإن الأطباء يتعلمون بينما يعالجون ويكتشفون أن التعافي ، مثل بداية المرض ، أكثر تعقيدًا مما يبدو.

في وقت مبكر من الوباء ، أدرك أطباء رعاية المتابعة المتخصصة أنه على الرغم من تعافي المرضى الذين أصيبوا بالمرض في مارس، إلا أنهم لم يكونوا بصحة جيدة بعد، كان أطباء الرعاية الأولية يتواصلون معنا أيضًا بأسئلة حول المرضى الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد ، وبدأنا نتصارع مع الشكل الأمثل لتقييم المتابعة والرعاية.

نحن نعلم من فيروسات فيروسات كورونا الأخرى أنه يمكن أن يكون هناك أمراض رئوية ورئوية على المدى الطويل عواقب غير رئوية لعدوى مثل هذه ".

تعد أولى خطوات العلاج للمرضى الذين يعانون من مشاكل التنفس المزمنة، هي إعادة التأهيل الرئوي ، ويمكن إجراء بعض منها في المنزل حتى يتمكن المرضى من التسجيل في برامج إعادة التأهيل الرئوي للمرضى الخارجيين.

ما الذي يمكن توقعه في فحص ما بعد COVID-19



في الزيارة الأولى ، يتم تقييم المرضى من قبل أخصائي أمراض الرئة والمعالج الطبيعي. يجرون اختبار وظائف الرئة ويحددون أنواع العلاج التي قد تكون مطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقييم مهارات الإدراك العصبي للمرضى ، واحتياجات الصحة السلوكية ، ومشاكل القلب والأوعية الدموية ، ومشاكل النوم، ويتعاون برنامج التعافي بعد COVID-19 مع فرق تعتني بالمرضى في المستشفى ، بالإضافة إلى الأطباء في المجتمع لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالتطور.

رعاية طويلة للأعراض طويلة الأمد

ظهرت بعض المصطلحات ، بما في ذلك "طويل المدى" و "طويل الأمد" للمرضى الذين استمرت أعراضهم، ويقر الشخص" طويل المدى "بحقيقة أن هذه ليست مجرد نزلة برد أو إنفلونزا ، وأن الناس يعانون بالفعل من أعراض طويلة الأمد غيرت حياتهم.

سيتم متابعة مرضى برنامج التعافي بعد COVID-19 لمدة عام على الأقل .