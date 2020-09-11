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أخبار » الأسرة و المجتمع

أسباب تشنج عضلات الساق وطرق العلاج

11 أيلول / سبتمبر 2020 10:45

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تشنج عضلات الساق من الأمراض الشائعة ويسمى أيضاً مرض "خيول تشارلي"، فهو ألم شائع وغامض إلى حد ما يحدث عندما تتيبس العضلات بشكل لا إرادي ولا تستطيع الاسترخاء وتميل إلى الحدوث بشكل متكرر مع تقدمنا ​​في العمر، وسواء كان الألم في النهار أو الليل، يمكن أن تتشنج عضلات القدم والساق وكذلك يمكن لعضلات أخرى مختلفة في جسمك، تعرف على أسباب تشنج عضلات الساق وفقا لموقع "كلايفند كلينيك."

أسباب تشنج عضلات الساق
 

أسباب تشنج عضلات الساق تشمل ما يلي:

-نقص الترطيب: إذا كنت تعاني من التقلصات، فمن المهم أن تنظر إلى ترطيب جسمك أولاً وتأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

-مشاكل التغذية: في حين أن توازن الإلكتروليتات (الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم) ضروري لتقلص العضلات واسترخائها، فمن الأفضل عدم العلاج الذاتي بالمكملات بدلاً من ذلك تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة ، بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضروات الملونة مثل الخضروات الورقية والموز لإضافة توازن الإلكتروليتات إلى نظامك الغذائي.

-الآثار الجانبية للأدوية: بعض الأدوية مثل الستاتين ومدرات البول يمكن أن تسبب تقلصات عضلية التحذير هو عندما تبدأ التقلصات فجأة بعد أن تبدأ في تناول دواء جديد.

-عدم عمل تمارين التمدد بشكل كافٍ: يمكن أن يساعدك أخذ بعض الوقت للتمدد كل يوم تريد أن تكون عضلاتك قوية قدر الإمكان.

-الإرهاق: إذا كنت تمارس الرياضة بشكل أقوى من المعتاد أو تعاني من إرهاق عضلي، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تقلصات.

-ضعف الدورة الدموية: إذا كنت تعاني من تقلصات تزداد سوءًا عند المشي ، فقد تكون مشكلة في الدورة الدموية تسبب بعض مشاكل الدورة الدموية ألمًا يشبه التقلصات. إذا ساءت الأمور عند المشي ، أو إذا كنت تعاني من تقلصات لا تتوقف ، فقم بالتأكيد بزيارة طبيبك

-الأحذية الخاطئة: سبب أقل شهرة لتقلصات العضلات هو حذاؤك انظر إلى حذائك ، خاصةً إذا قمت بتغييره من حذاء مسطح إلى حذاء بكعب عالٍ، لأن هذا قد يسبب تقلصات".

علاج تشنج عضلات الساق والقدم
 

هناك بعض الطرق البسيطة لعلاج تشنجات الساق والقدم:

إذا حدث ذلك أثناء الاستلقاء، فحاول ببساطة الوقوف ووضع بعض الوزن على الساق أو القدم المصابة.

-استخدم وسادات تدفئة لزيادة الدورة الدموية في العضلات وإرخائها يمكن أن يساعد النقع في حوض دافئ من الملح الإنجليزي أيضًا في تخفيف التوتر.

- يمكنك تجربة الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، مثل الإيبوبروفين.

-تمارين الإطالة والتمدد.

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