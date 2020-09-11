النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2612)  الجمعة 11/9/2020

1919 م نسيس صحيفة "بيت لحم" في مدينة بيت لحم لصاحبيها ومحرريها يوحنا خليل دكرت وعيسى خوري بندك. أسبوعية تعنى بنقل أخبار الوطن إلى الجالية العربية في المهجر.

1985 م لية استشهادية قامت بها اللبنانية مريم فخر الدين حيث كانت تقل سيارة معباة بـ 300 كيلو غرام متفجرات واقتحمت بها تجمعاً "إسرائيلياً" ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الإسرائيليين والشهيدة من بلدة دورس قضاء بعلبك.