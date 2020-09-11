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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2612) الجمعة 11/9/2020
أخبار فلسطينية
هنية: رفض الجامعة العربية مشروع القرار الفلسطيني مصلحة للعدو
الشيخ رائد صلاح يعيش عزلًا انفراديًا قاسيًا في ظروف صعبة
هل تنسحب السلطة من الجامعة العربية ردًّا على رفض إدانة التطبيع؟
عريقات: الرئيس أعطى تفويضًا كاملًا وواضحا لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان التي تم تشكيلها
عريقات لكوشنر: خطتك تهدف لشرعنة الاستيطان والضم
الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس والإسرائيليين
الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي
فلسطين تفوز بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تفرض الإغلاق في شهر الأعياد اليهودية
نتنياهو يريد تأجيل محاكمته بأي ثمن
"صحة الاحتلال": تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بـ"كورونا"
22 وفاة و4015 إصابة بكورونا في إسرائيل وتوجُّه نحو فرض إغلاق شامل
"يسرائير" للطيران تعلن موعد رحلاتها من "إسرائيل" للإمارات
كتاب وودورد: ترامب فاخر بـ"إنقاذ" محمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي
اخبار دولية
كوشنر: ترمب صانع سلام وعلى الفلسطينيين استغلال ذلك
ألمانيا تدعم للسلطة الفلسطينية بقيمة 17 مليون يورو
ترامب : دولة أخرى قد تنضم لاتفاق الإمارات وإسرائيل
أخبار عربية
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على مدينة حلب
»انفجار في مستودع للذخيرة شرقي مدينة الزرقاء الأردنية ولا إصابات
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينياً قرب حدود غزة
مركز إعلامي يطالب غوغل بعدم التورط في نشر معلومات مضللة فيما يتعلق بالتاريخ…
بعد إسقاط المشروع الفلسطيني في القمة العربية.. المالكي يكشف: منعنا شرعنة اتفاق التطبيع…
الاحتلال ينفّذ اعتقالات ويمنع محافظ القدس من التواصل مع الرئيس عباس ويستدعي قيادياً…
عائلة الرئيس الراحل أبو عمار تتبرأ من تصريحات أرملته وترفض اقتران اسمها بالعائلة
الوفد الأمني المصري يبدأ وساطة جديدة بين غزة وتل أبيب حول التهدئة وتبادل…
مؤشر الإصابات بـ”كورونا” يقفز من جديد في الضفة والقدس وقطاع غزة
الشرق الأوسط
إسرائيل تفرض الإغلاق في شهر الأعياد اليهودية
إسرائيل تقيد حركة محافظ القدس واتصالاته
الخليج الإماراتية
1000 إصابة جديدة بـ«كورونا» وسبع وفيات بين الفلسطينيين
الشروق المصرية
وقفة تضامنية في قلقيلية استنكارا لممارسات الاحتلال بالقدس
تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا بين لاجئي فلسطين في الأردن
الغد الأردنية
الأمم المتحدة محقة – لا يمكن العيش في غزة
مستوطنون يهود يهاجمون المركبات الفلسطينية على طريق جنين ونابلس
غزة: وفاة و195إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
الفصائل الفلسطينية تدعو منظمة التحرير للخروج من الجامعة العربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
ما مصير أموال المقاصة المحتجزة في المرحلة المقبلة؟
تقرير يهودا غليك.. يُسعِّر الحرب على "الأقصى" بتسريع خطوات الهدم
حاجز للاحتلال على مدخل بيرزيت وأزمة مرورية على حوارة
الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من جنين ويغلق مدخل زبوبا
مقتل شابة في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل
إصابة شاب بقنبلة غاز بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة
إصابة شاب بقنبلة غاز بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة
بتحفيظهن القرآن.. المعلمة "حمودة" تستثمر أوقات فراغ طالباتها
القدس المحلية
جنين: وفاة شاب متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير
إصابة شاب بقنبلة أطلقها جيش الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري قرب
مستوطنون يزرعون الأشجار في الفارسية بالأغوار الشمالية
وزارة الصحة تتسلم أجهزة ضغط تنفس اصطناعي من مؤسسات بريطانية
افتتاح سوق العنب الثاني والمنتجات النسوية في الخضر
الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت واندلاع مواجهات ومصادرة كاميرات مراقبة
الحياة الجديدة
إغلاق شامل لأسبوعين في اسرائيل بدءًا من الجمعة المقبل
عشراوي تبحث مع ممثلة النرويج التطورات السياسية
"تنفيذية المنظمة" تؤكد تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل
وقفات تضامنية تنديدا بإجراءات الاحتلال بحق المقدسيين واستهداف المحافظ
الأيام
»الحكومة الإسرائيلية تصادق على زيادة ميزانية الجيش بمبلغ 880 مليون دولار
»"كورونا" يكسر حاجز الألف إصابة لأول مرة في فلسطين
»الاحتلال يعتزم تدمير الآبار الارتوازية في الأغوار الشمالية وهدم مساكن...
»"القضاء الأعلى": تعليق العمل في المحاكم ينال من حقوق المواطنين
»مواليد فلسطين الجدد ممنوعون من السفر
وكالة صفا
مستوطنون يواصلون نهب أراضي الفارسية بالأغوار الشمالية
إصابة شاب بقنبلة غاز بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة
النيابة العامة في غزة تصدر تعليمات لمواجهة "كورونا"
إغلاق مدخل زبوبة وتفتيش غرب جنين
رغم المطالبات بحله.. عباس يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى
بالصور أبو نعيم: سرعة انتقال الفيروس دفعنا لتقسيم القطاع
"الفرانكفونية" تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي الظاهر
مراقبون: الإفراج عن أبو عجوة يثبت جرأة المقاومة ويفضح "العربية وأمد"
بحر يستنكر اقتحام الاحتلال لبيت النائب يوسف واستدعائه للمقابلة
"تنفيذية المنظّمة" تعلن تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة شاب بقنبلة أطلقها جيش الاحتلال قرب جنين
أبو نعيم: جهود لفتح معبر رفح الأسبوع القادم وتخفيف جديد لقيود كورونا
معروف: نفتخر بأداء الإعلام المحلي ونوازن بين مصلحة المواطن وإجراءات الوقاية
الصحة: قطعنا شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية بغزة
الداخلية: تخفيف الحظر يكون مدروساً ووعي المواطن أساس مواجهة الوباء
"المُحررات" .. زُرعت بـ25 ألف دونم شكّلت 10% من الإنتاج
العميد سلمان: تشديد الإجراءات من طرفنا لصالح المواطن وليس ضده
تحفيظ الأوقاف يشارك في دورة عن بُعد لجذب الطلاب للتحفيظ
فلسطين اليوم
البطش: الجامعة العربية أصبحت أداة عجز ويجب تفعيل المقاومة الشعبية
أبو نعيم: شكلنا لجنة لدراسة كيفية التعايش وفتح معبر رفح الاسبوع القادم
د. الهندي يدعو السلطة للانسحاب من جامعة الدول العربية
وفاة شاب متأثرًا باصابته في حادث سير غرب جنين
النيابة العامة تشدد بشأن المخالفين لقرارات الجهات الحكومية
إصابة شاب بقنبلة أطلقها جيش الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري
الأسير المجاهد مؤيد زيود يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال
صورة "الداخلية" تخفف إجراءات حظر التجوال في شمال غزة
مقتل شابة بالرصاص في مدينة رهط شمال النقب
سما نيوز
غانتس يطالب بإلغاء قرار إخلاء مبان استيطانية بأراضي فلسطينيين
تقرير: الاحتلال هدم 389 منزل فلسطيني خلال جائحة كورونا
حالة المعابر في قطاع غزة صباح اليوم
جنين: وفاة شاب متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير
رهط: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار
وزارة الثقافة توزع أكثر من خمسة آلاف كتاب
عرب 48
كورونا بالضفة والقدس وغزّة: 224 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة
وفاتان و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلّة
استئناف تقديم مساعدات "أونروا" الغذائية لسكان قطاع غزة
وكالة وفا
وفاة شاب من بلدة كفردان غرب جنين متأثراً بإصا ..
مستوطنون يزرعون مزيدا من الأشجار في الفارسية ...
وزيرة الصحة تبحث مع المفوض العام للأونروا تعز .
فوز فلسطين بخمسة مشاريع طلابية بمسابقة دولية ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 11أيلول (سبتمبر)
- 1919 م نسيس صحيفة "بيت لحم" في مدينة بيت لحم لصاحبيها ومحرريها يوحنا خليل دكرت وعيسى خوري بندك. أسبوعية تعنى بنقل أخبار الوطن إلى الجالية العربية في المهجر.
- 1922م علان الانتداب البريطاني على فلسطين.
- 1985 م لية استشهادية قامت بها اللبنانية مريم فخر الدين حيث كانت تقل سيارة معباة بـ 300 كيلو غرام متفجرات واقتحمت بها تجمعاً "إسرائيلياً" ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الإسرائيليين والشهيدة من بلدة دورس قضاء بعلبك.