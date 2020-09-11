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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بلدية خان يونس: تشغيل 28 بئروضخ 25 ألف كوب وتعقيم المياه بـ 750 لتر كلور

11 أيلول / سبتمبر 2020 11:26

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غزة-الرأي

تبذل الفرق الميدانية في دائرة المياه العاملة في لجنة طوارئ جائحة كورونا جهوداً متواصلة من أجل تأمين توصيل خدمة المياه للسكان في ظل الظروف الراهنة وذلك للتخفيف من المعاناة القائمة.

وقد قامت تلك الفرق بتشغيل (28) بئراً للمياه وتجميع ما تم استخراجه من تلك الآبار في الخزانات الأرضية  وتعقيمها بــ (750) لتر كلور ومن ثم ضخ (25) ألف كوب باتجاه منازل المواطنين لتعويضهم وسد احتياجاتهم المختلفة والتي ارتفعت نسيتها جراء جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.

وتمنت اللجنة السلامة التامة للجميع مع الالتزام بالاجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على حياتكم وسلامة المجتمع.

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