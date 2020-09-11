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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

80 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا بغزة

11 أيلول / سبتمبر 2020 11:28

غزة - الرأي

وزارة الصحة تنشر ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الجمعة 11/9/2020

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1813 عينة

 الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 80 ) حالة.

 وفاة المواطنة طرفة أبو الجديان 83 عام في مستشفى غزة الاوروبي جراء اصابتها بفيروس كورونا

اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1631 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 1506 
(1501 من المجتمع و 5 من العائدين)
متعافين 114 
وفيات 11 ( 9 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية و الاجراءات المناسبة

كلما زاد التزام المواطنين باجراءات الوقاية انخفض منحنى تفشي الوباء

نوازن بين اجراءات مواجهة الوباء وتلبية احتياجات المواطنين وندعو الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار وذلك لان استهتارك_سيقتل_احبابك

نؤكد على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

 نؤكد على الاهتمام التام باجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة.

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