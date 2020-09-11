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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الخدمات الطبية تنظم فحصPCR للعاملين بمراكز التأهيل والإصلاح

11 أيلول / سبتمبر 2020 11:32

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غزة-الرأي

نظمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية أمس  فحص PCR للتأكد من الخلو من فيروس كورونا للعاملين بمركز التأهيل والإصلاح بقطاع غزة.
بدوره، قال مدير مجمع عدوان الطبي العقيد أحمد الكحلوت "أنهم سيقومون بعمل مسحات طبية لفحص 195عينة للتأكد من سلامتهم من عدوى فيروس كورونا مبيناً أنه سيقوم طاقم مكون من 8كوادر من أطباء وفنيين مختبر وممرضين المجمع بسحب المسحات وإرسالها للمختبر المركزي للفحص بعيادة الرمال بغزة".
وأوضح الكحلوت أن الفحص سيشمل العاملين في جميع مراكز التأهيل والإصلاح في جميع مناطق قطاع غزة والشمال والوسطى والجنوب.
من جانبه، بين مدير العيادات والمراكز الصحية بالخدمات الطبية العقيد رياض أبو شمالة أنه بعد صدور نتيجة فحص مسحات العينات سيتم تبديل الطواقم العاملة بمراكز التأهيل والإصلاح.
الجدير بالذكر أنه تم حجر الطواقم العاملة بمراكز التأهيل والإصلاح لمدة 14يوم للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد وسيتم استبدالهم بعد صدور نتيجة الفحص مباشرة. 

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