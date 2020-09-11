وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تشغيل 28 بئروضخ 25 ألف كوب وتعقيم المياه بـ 750 لتر كلور وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بصيانة وإنشاء عبارات تصريف مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية مزاد على ألماسة نقية بحجم بيضة.. والسعر بالملايين وكالة الرأي الفلسطينية أكبر أنثى ثعبان تضع 7 بيضات "من دون ذكر" وكالة الرأي الفلسطينية نمو الأشجار السريع مؤشر سيئ للمناخ وكالة الرأي الفلسطينية استهتارك يقتل أحبابك..حملة وطنية لوأد الاستهتار بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك يعلن عن شبكة Campus الاجتماعية لتسهيل التواصل بين طلاب الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية عودة خدمة خرائط جوجل للعمل على ساعات أبل بعد 3 سنوات وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحظر مكالمة مزعجة على هاتفك الأيفون أو الأندرويد؟ وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2612) الجمعة 11/9/2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

" بحر" يستنكر اقتحام الاحتلال لبيت النائب يوسف واستدعائه للمقابلة

11 أيلول / سبتمبر 2020 11:51

1
1

غزة-الرأي

استنكر د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبيت النائب الشيخ حسن يوسف (64 عاماً)، واستدعائه لمقابلة مخابراته في معسكر "عوفر" غربي رام الله في الضفة المحتلة الخميس.

وأدان د. بحر انتهاك الاحتلال للحصانة البرلمانية لنواب الضفة المحتلة، من خلال استدعائهم واعتقالهم بين الفترة والاخرى.

وطالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة بإلجام الاحتلال وردعه عن ممارساته بحق النواب المنتخبين والتي يخالف فيها كافة الأعراف والمواثيق الدولية، داعياً أحرار العالم إدانة جرائم الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني.

هذا وقد ذهب، النائب يوسف، لمقابلة مخابرات الاحتلال واستمرت المقابلة ثلاث ساعات في بيتونيا، وتم إطلاق سراحه للتو، ليعود لمنزله، وقد تخلل المقابلة تهديدات أطلقتها مخابرات العدو.

الجدير ذكره، أن النائب يوسف، يعاني من أمراض مزمنة عديدة، وأمضى ما يزيد عن ثلث عمره في سجون الاحتلال، وهو يتميز بصفات وطنية ووحدوية جامعة، ويتمتع بقبول لدى جميع ألوان الطيف الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟