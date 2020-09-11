" بحر" يستنكر اقتحام الاحتلال لبيت النائب يوسف واستدعائه للمقابلة

غزة-الرأي

استنكر د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبيت النائب الشيخ حسن يوسف (64 عاماً)، واستدعائه لمقابلة مخابراته في معسكر "عوفر" غربي رام الله في الضفة المحتلة الخميس.

وأدان د. بحر انتهاك الاحتلال للحصانة البرلمانية لنواب الضفة المحتلة، من خلال استدعائهم واعتقالهم بين الفترة والاخرى.

وطالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة بإلجام الاحتلال وردعه عن ممارساته بحق النواب المنتخبين والتي يخالف فيها كافة الأعراف والمواثيق الدولية، داعياً أحرار العالم إدانة جرائم الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني.

هذا وقد ذهب، النائب يوسف، لمقابلة مخابرات الاحتلال واستمرت المقابلة ثلاث ساعات في بيتونيا، وتم إطلاق سراحه للتو، ليعود لمنزله، وقد تخلل المقابلة تهديدات أطلقتها مخابرات العدو.

الجدير ذكره، أن النائب يوسف، يعاني من أمراض مزمنة عديدة، وأمضى ما يزيد عن ثلث عمره في سجون الاحتلال، وهو يتميز بصفات وطنية ووحدوية جامعة، ويتمتع بقبول لدى جميع ألوان الطيف الفلسطيني.