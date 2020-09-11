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الاقتصاد تحرر 58 محضر ضبط وإتلاف خلال 263 زيارة

11 أيلول / سبتمبر 2020 03:21

غزة – الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن طواقمها نظمت 263 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الجمعة، إنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 41 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .

وأشارت إلى أنها نفذت 19 جولة ميدانية للمحلات التجارية، فيما تم تحرير 15 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان منتهية الصلاحية.

وأفادت الوزارة بأنه تم تحرير محضري ضبط بحق محلات بيع مواد غذائية لعدم التزامهم بالإجراءات الصحية ورفعهم الأسعار .

وذكرت أن طواقمها ضبطت لحوم منتهية الصلاحية وعلب فول وحلويات وتوابل فاسدة.

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