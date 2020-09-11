"الاتصالات": توفير خدمات الإنترنت للمستضافين بالحجر الصحي

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفير خدمات الاتصالات والانترنت المجانية لجميع المواطنين المستضافين في جميع مراكز الحجر الصحي والتي تجاوز عددها (٣٥) مركز حجر صحي في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن شركة الاتصالات وشركات الخلوي و الانترنت وبالتعاون مع الوزارة جهزت مراكز الحجر الصحي بخدمات الانترنت اللاسلكي باستخدام أحدث الاجهزة التكنولوجية المعدة لذلك بسعة انترنت اجمالية تجاوزت (2000) ميجا بت/ثانية.

وأوضحت أن الخدمة مكنت هذه الخدمات المستضافين من التواصل مع ذويهم والاطمئنان عليهم وكذلك مكنت التجار والافراد من متابعة أشغالهم عن بعد، بالإضافة إلى تمكين مئات الطلاب الجامعيين العائدين إلى قطاع غزة من تلقي محاضراتهم والتقدم للامتحانات الكترونيا وكذلك إعداد الابحاث الجامعية المطلوبة منهم.

ومنحت المستضافين في مراكز الحجر على هواتفهم الخلوية حزمة إنترنت (1200) ميجا بايت وحزمة مكالمات مجانية (600) دقيقة وحزمة رسائل (1200) رسالة.

كما زودت المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والمعتمدة للتعامل مع حالات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا، بخدمات الاتصالات والانترنت والربط البيني باستخدام كوابل الالياف الضوئية

كما فتحت الوزارة العديد من الارقام المجانية للوزارات المختلفة مثل الصحة والاقتصاد والزراعة والتنمية الاجتماعية لاستقبال استفسارات المواطنين خلال فترات الطوارئ.

وفي إطار جهود الوزارة في مواجهة جائحة كورونا، ضاعفت سرعات الانترنت للطلاب مجانا لمواصلة العملية التعليمية عن بعد، كما رفعت السرعات مجانا لأساتذة الجامعات والأكاديميين مع تزويدهم براوترات مجانية لتفعيل الخدمة.

وأشارت الوزارة إلى قرار بعدم فصل خدمات الاتصالات والانترنت عن المواطنين بسبب عدم التسديد خلال فترات تقييد التحرك.

ولفتت الوزارة إلى فتح الانترنت اللاسلكي مجانا في العديد من الاماكن العامة مثل شارع الرشيد وبعض الميادين العامة والمستشفيات.

وأكدت وزارة الاتصالات أنها أعدت خطة متكاملة للتدخلات المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا.