جولات رقابية على جمع وترحيل نفايات مراكز ومنازل المحجورين

غزة- الرأي:

أنهي فريق مشترك من سلطة جودة البيئة ودائرة صحة البيئة في وزارة الصحة جولة مشتركة في محافظتي غزة والشمال لـ 8 بلديات، لتقييم ومراقبة عملية جمع وترحيل النفايات الصلبة المنزلية الناتجة من مراكز الحجر الصحي والمنازل المحجورة داخل المجتمع والتي تقوم بها البلديات داخل منطقة نفوذها.



وأصدرت سلطة جودة البيئة تعميما خاصا بالتعامل مع النفايات المنزلية في مناطق الحجر الصحي داخل المجتمع وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في القطاع.

كما أصدرت تعميما بتطبيق البروتوكول الخاص بالتعامل مع تلك النفايات الذي اصدرته السلطة بالتعاون مع وزارة الصحة والمفعّل في أماكن الحجر الصحي.

