وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات": توفير خدمات الإنترنت للمستضافين بالحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 58 محضر ضبط وإتلاف خلال 263 زيارة وكالة الرأي الفلسطينية بدء المرحلة الثانية من استيعاب 2500 فرداً بوزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" يستنكر اقتحام الاحتلال لبيت النائب يوسف واستدعائه للمقابلة وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تنظم فحصPCR للعاملين بمراكز التأهيل والإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية 80 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تشغيل 28 بئروضخ 25 ألف كوب وتعقيم المياه بـ 750 لتر كلور وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بصيانة وإنشاء عبارات تصريف مياه الأمطار
أخبار » عربي ودولي

بعد الإمارات.. اتفاق تطبيع بين البحرين و "إسرائيل"

11 أيلول / سبتمبر 2020 08:24

الرأي - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق البحرين والاحتلال الإسرائيلي على توقيع اتفاق سلام.

ونقلت قناة الجزيرة مساء الجمعة، عن البيت الأبيض أن التوصل للاتفاق بين "إسرائيل" والبحرين جرى خلال مكالمة هاتفية بين ملك البحرين ونتنياهو وترمب.

وأضافت أن الثلاثة اتفقوا على إرساء علاقات دبلوماسية كاملة بين "إسرائيل" والبحرين.

كما ستحضر البحرين بصفة رسمية توقيع اتفاق "السلام" الإماراتي الإسرائيلي في 15 سبتمبر.

وقال جاريد كوشنر مستشار ترمب إن الاتفاق يشمل فتح سفارتين.

وفي السياق قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن دولا عربية أخرى ستقيم علاقات مع "إسرائيل"
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟