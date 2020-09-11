بعد الإمارات.. اتفاق تطبيع بين البحرين و "إسرائيل"

الرأي - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق البحرين والاحتلال الإسرائيلي على توقيع اتفاق سلام.

ونقلت قناة الجزيرة مساء الجمعة، عن البيت الأبيض أن التوصل للاتفاق بين "إسرائيل" والبحرين جرى خلال مكالمة هاتفية بين ملك البحرين ونتنياهو وترمب.



وأضافت أن الثلاثة اتفقوا على إرساء علاقات دبلوماسية كاملة بين "إسرائيل" والبحرين.



كما ستحضر البحرين بصفة رسمية توقيع اتفاق "السلام" الإماراتي الإسرائيلي في 15 سبتمبر.

وقال جاريد كوشنر مستشار ترمب إن الاتفاق يشمل فتح سفارتين.



وفي السياق قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن دولا عربية أخرى ستقيم علاقات مع "إسرائيل"

