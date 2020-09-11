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وزارة الاتصالات تنجز عملية صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة

11 أيلول / سبتمبر 2020 09:50

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انها انجزت عملية صرف المنحة الاميرية القطرية لعدد 100 الف اسرة عبر جميع فروع مكاتب البريد التابعة لها في قطاع غزة وحوالي 200 نقطة صرف من خلال معارض موزعي الاتصالات في جميع مناطق القطاع .

واستمرت عملية الصرف على مدار ثلاثة ايام بدأت منذ يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/8 حيث اعتمدت الوزارة اقصى درجات الحماية والسلامة للمستفيدين وموظفي الصرف في جميع نقاط الصرف التي اعتمدتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا وحيث تمت عملية الصرف بالتنسيق مع وزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية .

ونشرت الوزارة تعليمات الصرف للمستفيدين بهدف ضمان اتخاذ اقصى درجات الحماية ومنها ضرورة ارتداء كمامة وتعقيم الايدي عند دخول المكاتب او نقاط التوزيع وتحقيق التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بالإضافة الى احضار قلم شخصي للتوقيع كما دعت الوزارة من لديه اعراض مرضية الى توكيل من ينوب عنه بالاستلام .

وأطلقت الوزارة شاشة استعلام للمستفيدين لمعرفة مكان وموعد الصرف وحرصت على ان يكون مكان الصرف قريب من مكان سكن المستفيد للتسهيل عليهم في ظل اجراءات حظر التجوال وقيود الحركة.

وتعكف الوزارة حاليا على اجراء الترتيبات اللازمة للشروع بصرف منحة متضرري كورونا بتبرع كريم من دولة قطر الشقيقة حيث سيستفيد 70 الف مواطن ومن المقرر ان تبدأ عملية الصرف لمتضرري كورونا يومي الاحد والاثنين المقبلين 13 و 2020/9/14 المقبلين بنفس الالية المتبعة عبر فروع مكاتب البريد ومعارض موزعي الاتصالات حيث سيتم نشر رابط للفحص للمستفيدين بموعد ومكان الصرف .

واشادت الوزارة بالتزام المواطنين وحرصهم على تطبيق التعليمات الصادرة كما اشادت بجهود موظفي الوزارة العاملين والموزعين الرئيسيين والمعارض التابعة لها ، وثمنت جهود وزارة الداخلية في تنظيم وتأمين عملية الصرف .

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