هنية: مصر تتوسط لإنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة

غزة - الرأي

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية عن أن مصر تتوسط حاليا بين حركته والاحتلال الاسرائيلي للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.

جاء ذلك في تصريح له خلال لقاء مع الصحفيين في بيروت أمس الجمعة، ردا على سؤال من الأناضول حول أسباب وجود وفد مصري أمني في قطاع غزة هذه الأيام.

وقال هنية إن حماس ترحب بالدور المصري في إمكانية الوصول إلى اتفاق تبادل جديد (للأسرى)، وتعرب عن أملها بإنجاز شيء على هذا الصعيد.

وأضاف أن "الإخوة في مصر يتابعون العديد من الملفات بينها المصالحة والحصار ومعبر رفح وتبادل الأسرى".

ولم يوضح رئيس المكتب السياسي لحماس إن كان هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى بين حركته والاحتلال.

وفي وقت سابق الجمعة، غادر وفد جهاز المخابرات المصري غزة متوجها إلى "إسرائيل"، بعد زيارة بدأت الخميس للقطاع.