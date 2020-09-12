أشياء يجب مراعاتها قبل زيارة طبيب الأسنان أثناء جائحة كورونا

بينما يقوم أخصائيو الأسنان بدورهم لمنع انتشار COVID-19 ، هناك أشياء معينة يمكن للمرضى القيام بها لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، احتلت العديد من خدمات الرعاية الصحية الأساسية مقعدًا خلفيًا بسبب جائحة COVID-19، ويُنصح بتجنب زيارة المستشفيات أو العيادات أثناء الجائحة ، ما لم تكن خطيرة للغاية ، لتقليل التعرض المحتمل لفيروس كورونا الجديد.

ونظرًا لأن COVID-19 مرض تنفسي فيروسي، فإن زيارة عيادة الأسنان الآن تعتبر غير آمنة للغاية، يتواجد الفيروس التاجي الجديد في المخاط واللعاب في فم وحلق الشخص المصاب.وهذا يعني أن هناك احتمال أن تكون الأدوات المستخدمة من قبل أطباء الأسنان ملوثة بالفيروس إذا قام مريض COVID-19 بزيارة العيادة.

بينما يقوم أخصائيو الأسنان بدورهم لمنع انتشار الفيروس ، هناك بعض الأشياء التي يمكن للمرضى القيام بها لتقليل فرص تعرضهم للفيروس، ووفقا لتقرير موقع " Healthline".

هل تخطط لزيارة طبيب أسنانك أثناء الجائحة؟ إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

قبل زيارة عيادة الأسنان ، اسأل نفسك عما إذا كنت بحاجة إلى علاج الآن أو أن ألم أسنانك خطير بما يكفي لتحمل المخاطر. إذا كان الأمر ممكنًا بالنسبة لك ، فمن الأفضل تأجيل زيارة طبيب الأسنان وتلقي العلاج لاحقًا. أو يمكنك التفكير في خدمات الرعاية الصحية عن بعد واستشارة خبير أسنان إذا كان عليك زيارة عيادة في هذا الوقت.

قد تستغرق إجراءات الأسنان وقتًا أطول من المعتاد



يميل فيروس كورونا الجديد إلى الانتشار بشكل كبير عبر الرذاذ التنفسي الذي ينطلق عندما يتحدث المصابون أو يعطسون أو يسعلون، ولتقليل مخاطر انتقال الفيروس ، يتجنب خبراء الأسنان استخدام الأدوات التي يمكن أن تنتج سحبًا صغيرة من القطرات.

وبدلاً من ذلك ، فإنهم يعودون إلى الأدوات اليدوية لإجراءات مثل تنظيف المينا، وبالتالي ، فإن زيارة طبيب الأسنان أثناء الجائحة قد تستغرق وقتًا أطول من المعتاد. لذلك ، قبل أن تزور عيادة الأسنان الآن ، جهز عقلك لوقت إضافي.

تأكد من اتباع إرشادات السلامة



تستعد لرحلة الأسنان؟ تأكد من اتباع جميع إرشادات السلامة الضرورية مثل ارتداء قناع ، وتعقيم يديك بشكل متكرر ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في غرفة الأسنان.

جرب العلاجات المنزلية لعلاج وجع الأسنان



بالنظر إلى الوضع الحالي ، سيكون من المستحسن تجربة بعض العلاجات المنزلية أولاً لتخفيف الألم، فهناك بعض المكونات البسيطة التي قد توفر راحة مؤقتة من الانزعاج، يمكن أن تجرب هذه العلاجات في المنزل قبل زيارة طبيب الأسنان:

شطف الماء المالح: اخلط الماء الدافئ بالملح وحركيه في الفم لمدة 30 ثانية تقريبًا لتخفيف ألم الأسنان مؤقتًا.

زيت القرنفل: يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة التهابات الأسنان واللثة.

استخدم كيس ثلج: ضع كيس ثلج على الجزء الخارجي من الخد ، حيث تتألم السن ، لبضع دقائق، فيمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الألم وتقليل التورم الناتج عن العدوى.