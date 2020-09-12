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علامات لو ظهرت عليك يبقى عندك التهاب فى الزائدة الدودية

12 أيلول / سبتمبر 2020 09:57

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التهاب الزائدة الدودية من أبرز أنواع الالتهابات التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب ألما شديدا، حيث يبدأ الألم فى الغالب حول السرة ثم يتحرك مع تفاقم الالتهاب على الرغم من إمكانية إصابة أي شخص بالتهاب الزائدة الدودية ، إلا أنه يحدث غالبًا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 30 عامًا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالتهاب الزائدة الدودية وهى:

علامات الاصابة بالتهاب الزائدة الدودية

1:ألم مفاجئ يبدأ في الجانب الأيمن من أسفل البطن.

2:ألم مفاجئ يبدأ حول سرتك وغالبًا ما ينتقل إلى أسفل البطن الأيمن.

3:الألم الذي يزداد سوءًا عند السعال أو المشي أو القيام بحركات مزعجة أخرى

4:استفراغ و غثيان.

5:فقدان الشهية.

6:حمى منخفضة الدرجة قد تتفاقم مع تقدم المرض.

7:إمساك أو إسهال.

8:انتفاخ البطن.

9:انتفاخ.

قد يختلف موقع الألم وفقًا لعمرك وموضع الزائدة الدودية. عندما تكونين حاملاً ، قد يبدو أن الألم يأتي من الجزء العلوي من البطن لأن الزائدة الدودية تكون أعلى أثناء الحمل، حدد موعدًا مع الطبيب إذا كنت تعاني أنت أو طفلك علامات أو أعراضًا مقلقة. تتطلب آلام البطن الشديدة عناية طبية فورية.

من المحتمل أن يكون سبب التهاب الزائدة الدودية انسدادًا في بطانة الزائدة الدودية ينتج عنه عدوى تتكاثر البكتيريا بسرعة ، مما يتسبب في التهاب الزائدة الدودية وتورمها وامتلائها بالقيح، يمكن أن تتمزق الزائدة الدودية إذا لم تُعالج على الفور.

المضاعفات

يمكن أن يسبب التهاب الزائدة الدودية مضاعفات خطيرة ، مثل:

1:تمزق الزائدة الدودية. يؤدي التمزق إلى انتشار العدوى في جميع أنحاء البطن (التهاب الصفاق) تتطلب هذه الحالة ، التي قد تكون مهددة للحياة ، جراحة فورية لإزالة الزائدة الدودية وتنظيف تجويف البطن.

2:جيب من القيح يتشكل في البطن،  إذا انفجرت الزائدة الدودية ، فقد تصاب بجيب من العدوى (خراج). في معظم الحالات ، يقوم الجراح بتصريف الخراج عن طريق وضع أنبوب عبر جدار البطن في الخراج. يُترك الأنبوب في مكانه لمدة أسبوعين تقريبًا ، ويتم إعطاؤك مضادات حيوية لإزالة العدوى.

بمجرد أن تتضح العدوى ، ستخضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية. في بعض الحالات ، يتم تفريغ الخراج وإزالة الزائدة .

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