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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2613) السبت 12/9/2020
أخبار فلسطينية
هنية: مصر تتوسط لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل
القيادة الفلسطينية تشجب اتفاق البحرين وإسرائيل على إقامة علاقات بينهما
الخارجية الفلسطينية: 251 حالة وفاة بكورونا و5940 إصابة في صفوف جالياتنا
الفصائل الفلسطينية تدعو منظمة التحرير للخروج من الجامعة العربية
بحر: الخاسر من التطبيع مع الاحتلال هي الحكومات المُطبعة
"الخارجية": 251 حالة وفاة و5940 إصابة و2010 حالة تعافي في صفوف جالياتنا
الشيخ عكرمة صبري : الاحتلال يستغل جائحة " كورونا" للسيطرة على البلدة القديمة من القدس
أخبار إسرائيلية
ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله»
نتنياهو مبتهج بالاتفاق مع البحرين.. والمتحدث باسمه: سلام شالوم
نتنياهو عن اتفاق إقامة العلاقات مع البحرين: هذا هو عصر جديد من السلام
توقيع إعلان السلام البحريني الإسرائيلي 15 سبتمبر في واشنطن
نتنياهو: اتفاق البحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل «عهد جديد للسلام»
اخبار دولية
التطبيع: ترامب يعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل
«يونيفيل» تفتح تحقيقاً في اختراق مسيّرة إسرائيلية أجواء لبنان
روسيا تبدأ توزيع أول دفعة من لقاح"سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا بالأقاليم الروسية
بريطانيا ترحب باتفاق البحرين وإسرائيل.. وتدعو لخطوات مماثلة
نص بيان «أمريكا والبحرين وإسرائيل» المشترك بشأن السلام
العفو الدولية: لا اتفاق يمكن أن يغير واجبات إسرائيل كقوة محتلة
تركيا تدين التطبيع البحريني مع الاحتلال الإسرائيلي
»بايدن: سأعارض الضم وعلى إسرائيل وقف توسيع المستوطنات
ترامب : أرى أشياء إيجابية تحدث مع إيران وفلسطين
أخبار عربية
قصف إسرائيلي على «موقع إيراني» قرب حلب
وزير الخارجية الأردني: شرط السلام العادل هو زوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة
»السيسي يثمن الاتفاق البحريني الإسرائيلي والإمارات ترّحب
وزير الداخلية البحريني: التطبيع مع إسرائيل موقف شجاع يعكس حكمة الملك
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عريقات: تطبيع البحرين والإمارات إعلان رسمي بقبول المسجد الأقصى والقدس “تحت السيادة الإسرائيلية”
عشراوي: إجبار العرب على التطبيع لن يجلب السلام- (تغريدات)
فلسطين تستدعي سفيرها لدى البحرين للتشاور
فلسطينيون “يشيعون” الجامعة العربية بعد فشلها في إدانة التطبيع ـ (فيديو)
الصين تتبرع لـ”الأونروا” بمليون دولار لمساعدة اللاجئين في غزة ـ (تغريدة)
الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان أوضاعا صعبة ويواصلان معركة “الأمعاء الخاوية” لنيل الحرية
عريقات يهاجم كوشنر.. ويقول: “سنعرف مؤيدي التطبيع الإماراتي خلال توقيع المعاهدة”
الشرق الأوسط
القوات الإسرائيلية هدمت 389 بيتاً فلسطينياً منذ بدء انتشار «كورونا»
الخليج الإماراتية
ترامب: حدث تاريخي لإرساء السلام.. وكوشنر: الاتفاق يشمل فتح سفارتين
البحرين توقع «اتفاق سلام» مع إسرائيل الثلاثاء المقبل
الأهرام المصرية
خالد بن أحمد آل خليفة: العلاقات مع إسرائيل تخدم أمن المنطقة
الخارجية الإماراتية تهنئ البحرين وإسرائيل على تطبيع العلاقات
الشروق المصرية
توقيع إعلان السلام البحريني الإسرائيلي 15 سبتمبر في واشنطن
الغد الأردنية
القائمة العربية المشتركة تحمل الاحتلال مسؤولية تفشي “كورونا” بالقرى الفلسطينية
بايدن: سأعارض الضم وعلى “إسرائيل” وقف توسيع المستوطنات
“أوقاف القدس” تستنكر هجمة الاحتلال بحق موظفيها
الشرق القطرية
صحيفة اسرائيلية: دحلان وطحنون بن زايد كانا على متن طائرة المساعدات التي رفضتها السلطة الفلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تعرف على تفاصيل بيان الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البحرين والاحتلال!
لم ينهِ "التوجيهي".. طالب من غزة يفوز بمسابقة دولية حول "كورونا"
بالصور إقامة صلاة الجنازة على "جامعة الدول العربية"
الوفد الأمني المصري يغادر غزة.. ماذا فعل خلال 24 ساعة؟!
البدء باستيعاب آلاف الوظائف الجديدة بوزارة الداخلية بغزة
الاحتلال يجدد إبعاد موظفين عن المسجد الأقصى
أهالي سلوان يؤدون صلاة الجمعة في مسجد القعقاع المهدد بالهدم
القدس المحلية
حريق ضخم في مصانع إسرائيلية للكيماويات غرب طولكرم
بعد اسقاط الجامعة العربية لمشروع ادانة التطبيع... استنهاض الذات خيارنا الاستراتيجي
الاردن يؤكد بعد اتفاق اسرائيل والبحرين أن "زوال الاحتلال" هوالطريق الوحيد للسلام
التواصل البحريني الاسرائيلي من السرية إلى العلن
وزير الخارجية والمغتربين يستدعي سفيرنا لدى البحرين
49 اصابة جديدة بكورونا في محافظة طولكرم
الحياة الجديدة
السفير منصور: مدارس فلسطين تتعرض لاعتداء إسرائيلي متواصل يؤثر
10 آلاف يؤدون صلاة الجمعة في "الاقصى" وسط إجراءات مشددة
"أوتشا": الاحتلال هدم 389 منزلا فلسطينيا منذ بداية جائحة "كورونا" حتى آب الماضي
"تنفيذية المنظمة" تؤكد تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل
الأيام
»الأردن: إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية الخطوة الوحيدة لتحقيق السلام
»فصائل فلسطينية: طعنة للحقوق الوطنية لشعبنا وخروج عن الإجماع العربي
»القيادة تعلن رفضها واستنكارها الشديدين لتطبيع البحرين مع إسرائيل
» ارتفاع عدد المعالجين في غرف العناية المكثّفة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا
»فضّ 9 حفلات زفاف وبيوت عزاء في قلقيلية
وكالة صفا
حماس بذكرى الانسحاب: لا يظن أحد أنه يمكن تحييد غزة ومقاومتها
"ما خفي أعظم" يكشف غدًا خبايا مؤامرات على سلاح المقاومة بغزة
مواقف دولية متباينة من اتفاق تطبيع البحرين
المقاومة الشعبية: تطبيع البحرين انحياز سافر للمعسكر المعادي لشعبنا
حزب الشعب: التطبيع البحريني طعنة أخرى في ظهر شعبنا
بحر يدعو لمواجهة التطبيع ونبذ المطبعين
القيادي حسن يوسف: الاتفاق البحريني مكافأة للاحتلال ووصمة عار لمن وقّعه
"الجهاد الإسلامي": الاتفاق البحريني الإسرائيلي سقوط سياسي متوقع
وكالة الرأي الفلسطينية
وزارة الاتصالات تنجز عملية صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة
بعد الإمارات.. اتفاق تطبيع بين البحرين و "إسرائيل"
جولات رقابية على جمع وترحيل نفايات مراكز ومنازل المحجورين
"الاتصالات": توفير خدمات الإنترنت للمستضافين بالحجر الصحي
مغادرة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة
الاقتصاد تحرر 58 محضر ضبط وإتلاف خلال 263 زيارة
فلسطين اليوم
د. الحساينة: الشعب البحريني لن يقبل بالسقطة المدوّية لحكامه وسينحاز للقضية الفلسطينية
"الجهاد الإسلامي": الاتفاق البحريني الإسرائيلي انقلاب على كل الثوابت العربية والقومية والإسلاميّة
إغراءات اقتصادية خيالية قدمت للفلسطينيين لعدم معارضتهم التطبيع
منظمة دولية: لا سلام بدون إزالة المستوطنات
د. بحر: يدعو لوضع استراتيجية لمواجهة المطبعين
"بحرينيون ضد التطبيع" يتصدر تويتر في المملكة
الشيخ عدنان: الأسرى صامدون من أجل كرامة شعبنا وعزة أمتنا
سما نيوز
صحيفة عبرية: القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات خيالية مقابل التطبيع وهي كالتالي ..
الكشف عن كواليس جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ومَسَاعٍ لاستثمار مبادرة السنوار
كواليس التطبيع: البحرين بادرت وطلبت أن تتبع الإمارات
هنية يكشف عن سبب زيارة الوفد الامني المصري الاخيرة الى قطاع غزة...
أول تعليق رسمي فلسطيني على "اتفاق السلام" بين اسرائيل والبحرين
هل انتهى التهافت على التطبيع ؟
حماس: اتفاق البحرين وإسرائيل استسلام للاحتلال وخروج عن الإجماع العربي
التعليم بغزة تطالب المؤسسات التعليمية بضرورة التقيد بقرار الإغلاق وعدم التجمع
عرب 48
يؤثر على 23 ألف طفل: مدارس فلسطين تتعرض لاعتداء متواصل من الاحتلال
القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع "الفوري" عن التطبيع مع إسرائيل؛ نسف للمبادرة العربية
سياسة هدم البيوت الفلسطينيّة ازدادت في ظل "كورونا"
وكالة وفا
السفير منصور: مدارس فلسطين تتعرض لاعتداء إسرا
رأفت يدين الإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائ
سعد يدعو البحرين للعودة للإجماع العربي والتمس
"فدا" يؤكد رفضه واستنكاره للاتفاق البحريني ال ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 12أيلول (سبتمبر)
- 2006م كتائب الشهيد عز الدين القسام ولجان المقاومة الشعبية تقتلان جندياً صهيونياً في عملية مشتركة قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة
- 2001م محاصرة قوات الاحتلال منزل في قرية عرابة جنوب مدينة جنين واغتالت ثلاثة من شهداء الجهاد الإسلامي وهم: سفيان العارضة، ووائل مطلق عساف، من جنين، وأسعد عبد الرحمن دقة من عتيل محافظة طولكرم.
- 2001م قوات الاحتلال الصهيونية تستغلّ انشغال العالم بأحداث أمريكا ، و تشنّ حملة عسكريّة واسعة على منطقة جنين و ترتكب مجزرة بشعة راح ضحيّتها 9 شهداء و أكثر من مائة جريح ، و هدّمت الكثير من المنازل.
- 1993م استشهاد علاء دياب الكحلوت من مخيم جباليا بعد تنفيذه عملية طعن إسرائيليين في تل أبيب والشهيد من حركة الجهاد الإسلامي.
- 1956 قوة إسرائيلية تنسف مراكز فلسطينية عدة في قطاع غزة بينها مدارس.