النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2613)  السبت 12/9/2020

2001م محاصرة قوات الاحتلال منزل في قرية عرابة جنوب مدينة جنين واغتالت ثلاثة من شهداء الجهاد الإسلامي وهم: سفيان العارضة، ووائل مطلق عساف، من جنين، وأسعد عبد الرحمن دقة من عتيل محافظة طولكرم.

2001م قوات الاحتلال الصهيونية تستغلّ انشغال العالم بأحداث أمريكا ، و تشنّ حملة عسكريّة واسعة على منطقة جنين و ترتكب مجزرة بشعة راح ضحيّتها 9 شهداء و أكثر من مائة جريح ، و هدّمت الكثير من المنازل.