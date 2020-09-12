كلية مجتمع الأقصى تعلن عن فتح باب الالتحاق الكترونيا

غزة-الرأي

أعلنت كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة عن فتح باب الالتحاق الالكتروني للطلبة الجدد الناجحين في الثانوية العامة والقدامى وذلك للتخفيف عنهم وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الصعبة وضمان حصولهم على فرصة التعليم.

وذلك من خلال الدخول الي الرابط https://portal.alaqsa.edu.ps/all_applications/new_std_reg.aspx

ونشرت الكلية الرابط على كافة منصات التواصل الاجتماعي ، ونشرت فيديو توضيحي على قناة اليوتيوب لشرح خطوات التسجيل ، كما أنها نشرت العديد من الأرقام للتواصل في حال واجهت الطلبة أي إشكالية.

ودعت الكلية عبر موقعها الطلبة الى التسجيل في تخصصاتها النوعية والاستفادة من المنح التي تقدمها، والاستفادة من هذه الفرصة واستغلال الوقت .