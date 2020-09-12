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بحر يدين تطبيع البحرين مع الاحتلال ويدعو لمواجهتة

12 أيلول / سبتمبر 2020 10:51

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غزة-الرأي

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، توصل مملكة البحرين لاتفاق تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ، واصفاً الاتفاق بالخطير، والذي يشكل تهديداً جديداً للأمة العربية والإسلامية كسابقاته من اتفاقات التطبيع مع الاحتلال.

وحذر د. بحر  عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل مملكة البحرين والاحتلال لما يسمى "اتفاق سلام"، والانقياد خلف وهم السلام والتطبيع معه .

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على أن الخاسر من التطبيع هو الحكومات والأنظمة الراغبة فيه، وأن الشعوب الحرة ستدوس هذه الاتفاقيات الهزيلة.

ودعا بحر إلى ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية وطنية وعربية وإسلامية لمواجهة حمى التطبيع مع الاحتلال، والتحرك دبلوماسياً وميدانياً من أجل وقف جريمة التطبيع مع الاحتلال، ونبذ المطبعين.

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