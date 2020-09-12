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خلال الـ24 ساعة الماضية

حالتا وفاة و88 إصابة بفيروس كورونا بغزة

12 أيلول / سبتمبر 2020 10:51


ملخص التقرير اليومي من وزارة الصحة لفيروس كورونا في قطاع غزة

السبت 12/9/2020 

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1707 عينة
* الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 88 ) حالة.

* تعافي 42 حالة من الطواقم الصحية واسرهم وخروجهم من مستشفى الصداقة.

* وفاة المواطنة رسمية علي الرن 73 عام في مستشفى غزة الاوروبي جراء اصابتها بفيروس كورونا

* وفاة المواطن كمال احمد حمدان 51 عام في نستشفى غزة الاوروبي جراء اصابته بفيروس كورونا

*اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1719 اصابة منها/

*حالات نشطة حاليا 1550
(1545 من المجتمع و 5 من العائدين)
متعافين 156
وفيات 13 ( 12 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

* غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية أولا بأول وتراجع سياساتها واجراءاتها خلال مرحلة الاستحابة الحالية.

* غرفة عمليات الطوارئ تشد على أيدي طواقمها التي تعمل في مواجهة الجائحة وتعتبرها الرصيد الوفي والحافظة لصحة شعبها.

*غرفة عمليات الطوارئ برئاسة د.يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة تابعت ترتيبات استضافة كوادرها في فندق الكومودور بعد اختتام فترة عملها في مستشفى غزة الاوروبي وتشكر جهدهم المهني والوطني الكبير في رعاية مرضى كوفيد 19.

* نستطيع سوياً تغيير منحنى تفشي الوباء نحو الانخفاض وكسر حلقات التفشي ووقف تتمدده في قطاع غزة من خلال الالتزام التام باجراءات الوقاية.

* ندعو الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة لان استهتاركسيقتلاحبابك

*نؤكد على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

* نؤكد على الاهتمام التام باجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة.    

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