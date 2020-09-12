طوارئ خان يونس : معالجة 157 شكوى وتنفيذ 15 جولة رقابية

غزة-الرأي

استقبلت غرفة الطوارىء المركزية في لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة (157) شكوى من المواطنين وتم معالجة (153) منها وجاري متابعة باقي الشكاوى والتي قد تتطلب تواصل مع أكثر من جهة مختصة ويتم الرد على المواطنين تباعاً، فيما قامت طواقم البلدية باجراء (15) جولة رقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة الاجراءات الوقائية المتبعة في ظل الجائحة .

جدير بالذكر ،بأنه يتم تلقي الشكاوي والاستفسارات بشكل يومي عبر غرفة العمليات المركزية من خلال رقم تواصل مجاني 115 وكذلك هواتف البلدية ومواقع التواصل الاجتماعي.