النيابة العامة تحقق في 108 قضية متنوعة

غزة-الرأي

حققت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة في 108 قضية تنوعت ما بين 58قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة ، 6 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، 44 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقامت النيابة من خلال الموجز اليومي لها لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات الى جانب ذلك عمدت النيابة العامة إلى توقيف 17 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.