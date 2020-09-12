الاقتصاد تحرر 41 محضر ضبط لتجار مخالفين للاسعار

غزة-الرأي

قالت وزارة الاقتصاد ان طواقمها نظمت263 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات، ويأتي ذلك ضمن أنشطة الوزارة في قطاع غزة، في ظل جائحة كورونا. .

وذكرت الوزارة فى بيان وصل " الرأي " نسخة عنه اناه قامت خلال الجولات بتحرير41 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار و15 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان منتهية الصلاحية، وتحرير محضري ضبط بحق محلات بيع مواد غذائية لعدم التزامهم بالاجراءات الصحية ورفعهم الأسعار



كما قامت طواقم الوزارة بتنفيذ 19 جولة ميدانية للمحلات التجارية ، حيث تم خلالها ضبطت لحوم منتهية الصلاحية وعلب فول وحلويات وتوابل فاسدة



وأكدت الوزارة انها تعاملت مع كافة البلاغات الواردة من المواطنين على أرقمنا .