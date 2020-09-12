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بلدية خان يونس تجمع وترحل 147 طن نفايات من الشوارع والمنازل المحجورة

12 أيلول / سبتمبر 2020 11:25

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غزة-الرأي

قام صناع الجمال العاملين في لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بجمع (143) طن نفايات منزلية من الشوارع والأحياء، وكذلك (4) طن مخلفات من البيوت المُدرجة تحت بند الحجر المنزلي، وذلك في اطار المساعي المبذولة للحفاظ على الجوانب البيئية والصحية في ظل جائحة كورونا، ومنع تفشي الوباء للحفاظ على سلامة السكان والمجتمع.

ودعت اللجنة  كافة المواطنين إلى اتخاذ اجراءات الوقاية والسلامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لافته الى ضرورة التواصل ان لزم الامر  على الرقم المجاني (115) على مدار الساعة.

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