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كلية مجتمع الأقصى تعلن عن مجموعة من التخصصات النوعية

12 أيلول / سبتمبر 2020 11:29

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غزة-الرأي

 أعلنت كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة، عن بدء التسجيل لبرنامج دبلوم الدراسات المتوسطة في تخصصي أمن المعلومات وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية، الذي حصلت على اعتمادهما من هيئة الاعتماد والجودة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا.

وجاء اعتماد هذين التخصصين، انسجاماَ مع رؤية ورسالة الكلية في مواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات المجتمع، بعد دراسة لحاجة السوق، كونهما يعتبران من أكثر المجالات أهمية وحيوية في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده فلسطين والعالم على ان تكون مدة الدراسة للحصول على الدبلوم المتوسط في كل تخصص سنتين.

وعدد الساعات الأكاديمية المطلوبة لاجتياز التخصص هي 72 ساعة معتمدة تشمل على العديد من المساقات التطبيقية التي تكسب الطلبة المهارات النظرية والتطبيقية التي تفيدهم في سوق العمل، وسعر الساعة المعتمدة هو 13 دينار أردني فقط.

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كلية مجتمع الأقصى تعلن عن فتح باب الالتحاق الكترونيا

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