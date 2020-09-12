إيران تدين إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين والاحتلال

الرأي - وكالات

أدانت إيران بشدة إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، ووصفته بأنه "عمل مخز ومذل من قبل البحرين".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية فى بيان نشرته اليوم السبت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "إن هذا الإجراء البحريني المخزي، يضحي بمبادئ القضية الفلسطينية وعقود من جهاد الشعب الفلسطيني، وما تحمله من مصائب والآم فداء للانتخابات الامريكية".

وجاء في البيان "أن هذا الإجراء المخزي سيبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب العالم الحرة إلى الأبد".

واعتبر بيان الخارجية الإيرانية أن "حكومة البحرين وبدل أن تكسب مشروعيتها من شعبها فإنها وللأسف تدير ظهرها لهذا الشعب وترتكب خطأ كبيرًا بالتشبّث بكيان الاحتلال وبالتضحية بمبادئ الشعب الفلسطيني، من أجل الانتخابات الداخلية الأمريكية".

واعتبر البيان أن حكام البحرين سيكونون من الآن فصاعدًا شركاء في جرائم إسرائيل، باعتبارها مصدر التهديد الدائم لأمن المنطقة والعالم الإسلامي.

وحذرت الخارجية الإيرانية في بيانها "من أي نوع من المساس بأمن منطقة الخليج".