تعليم شرق غزة تناقش عدة قضايا تعليمية مع رؤوساء أقسامها

غزة-الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم شرق غزة مع رؤوساء أقسامها عدة قضايا تعليمية وتربوية تتعلق بالوضع الراهن في ظل طوارئ جائحة كورونا .

وشارك في الاجتماع الذي عقد من خلال برنامج zoom الالكتروني أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، وعدد من رؤوساء الأقسام.

ونوقش خلال الاجتماع ترتيبات تسليم شهادات الثانوية العامة دورة الإكمال، مبادرات أقسام كل من الصحة المدرسية ، والأنشطة ،و الإرشاد التربوي ومستجدات على الصعيد التعليمي.

بدوره ن إطمأن أ. نور الدين على سلامة جميع الموظفين والعاملين في المديرية، سائلاً الله لهم الحفظ والسلامة التامة، مؤكدا على أهمية التواصل مع رؤوساء الأقسام بكافة السبل المتاحة لاطلاعهم على المستجدات التعليمية.

من جانبه، ثمن د. الشيخ خليل على جهود العاملين في ظل طوارئ كورونا ، داعياً إلى مزيد من العطاء في سبيل خدمة الطلبة والتعليم.

وتم خلال الاجتماع تقديم عدة مقترحات لتطوير المسيرة التعليمية.